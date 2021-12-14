ДНР: Украинские власти разместили военную технику в населенных пунктах Донбасса

Представитель Народной милиции ДНР заявил журналистам 14 декабря, что украинские военные разместили танки, бронетранспортер и зенитную установку в четырех населенных пунктах, подконтрольных Киеву.

По его словам, речь идет о бронетранспортере БТР-70, танках Т-64 и Т-80, а также - зенитной самоходной установке "Тунгуска". Кроме того, порядка 20 танков находятся на железнодорожной станции города Красноармейск Донецкой области.

Как неоднократно заявляла Москва, украинская сторона затягивает переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины и не исполняет Минские соглашения.