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Рубрика: Общество

Доктор Ковальков рассказал, почему быстрые диеты приводят к ожирению

Текст: Ольга Игнатова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Человеческому организму необходимо иметь определенные запасы жира. Без него невозможна нормальная работа нервной системы, синтез некоторых гормонов, усвоение витаминов, терморегуляция и многие другие процессы.

Фото: iStock
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Кроме того, жиры - один из главнейших источников энергии, напоминает на своей странице в Instagram врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Он отмечает, что всю жировую массу в организме принято делить на три слоя. Первый - это подкожная жировая клетчатка (она находится между кожей и фасцией, покрывающей мышцы). Второй - это субфасциальный (глубокий) слой. Третий - висцеральный (внутренний) жир, который преимущественно располагается вокруг органов брюшной полости.

Третий - самый опасный. Именно жир на животе способен вызывать множество проблем, включая повышенный риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Ковальков рассказывает, что жировые клетки начинают формироваться у человека ещё в утробе матери, начиная с 16 недели беременности. Пика своего развития жировая ткань достигает в первые годы жизни, а окончательно формируется к 12-13 годам. Количество жировых клеток на протяжении жизни не меняется. Изменяется только их размер.

"Жировая клетка похожа на ячейку, внутри которой находится большая капля липидов - жировых молекул, являющихся главным источником энергии для организма. Когда человек худеет, запас липидов истощается, и клетка как будто бы "сдувается". Она не погибает, а только уменьшается в размерах", - поясняет диетолог.

Но жировые клетки (адипоциты) склонны восстанавливать жир. И чем быстрее он был потерян, тем быстрее он возвращается назад. Именно поэтому очень плохо работают быстрые/жесткие диеты. Человек может несколько дней ограничивать себя в пище, но затем быстро "наесть" ещё больше лишних килограммов.

Ведь, согласно исследованиям, жир активно возвращается с помощью лептина - гормона, отвечающего за аппетит. Когда человек худеет, его адипоциты уменьшаются в размере, при этом снижается и уровень лептина.

Соответственно, повышается аппетит. Жировые клетки только этого и ждут! Доктор делает вывод, что заложенное природой количество жировых клеток изменить нельзя. Но в силах человека питаться разумно и сбалансированно, активнее двигаться, а не увлекаться новомодными диетами, которые могут лишь увеличить количество лишних килограммов.

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