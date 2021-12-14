Дома орлана-белохвоста, скопы и рыбного филина нанесли на карту

Места гнездовья редких птиц и животных, включенных в красные книги России и регионов страны, нанесли на интерактивную карту. Ее подготовили сотрудники WWF России, чтобы лесопромышленные компании могли узнать, обитают ли на выделенном им участке звери и птицы, которые находятся под охраной государства. Вести заготовку древесины в таких местах запрещено законом, отмечают экологи.

"Все ранее существовавшие в России базы данных и карты местообитаний редких видов животных если и имели картографический интерфейс, то не отображали границ лесничеств и лесных кварталов, в привязке к которым проводятся рубки, - объяснил координатор по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков. - Лесным компаниям, которые обязаны охранять эти местообитания, было неудобно пользоваться данными сервисами - из-за этого страдала эффективность сохранения ценных лесов".

В основном на карте представлены места обитания редких птиц, но также есть информация и о многих видах животных. Среди тех, чьи места гнездования теперь будут под защитой, оказался, например, орлан-белохвост. Этот гигант - размах его крыльев достигает 2,5 метра - любит селиться вдали от цивилизации рядом с богатыми рыбой водоемами. Предпочитает высокие деревья. Эта птица может возвращаться на одно и то же место чтобы свить гнездо до 40 лет подряд. Любое беспокойство приводит к тому, что родители покидают гнездо, оставляя там еще не созревшие яйца или птенцов. Другая птица - скопа - предпочитает использовать одно и то же свитое на самой верхушке дерева гнездо много лет подряд. Помешать ей в этом может только человек. Для этого достаточно подойти к гнезду ближе, чем на 150 метров, или срубить облюбованное птицей дерево. Схожие проблемы и у рыбного филина - крупной и редчайшей в мире совы, такого же символа Уссурийской тайги, как и амурский тигр. В мире осталось не больше 700 пар этих птиц, 80% из них живут в России. Появление лесозаготовительной техники рядом с ними может сократить популяцию рыбных филинов еще больше.

Лесопромышленные компании обязаны охранять места обитания редких птиц и животных и по законам России, и по требованиям Лесного попечительского совета (FSC). Сертификат FSC гарантирует, что при производстве продукции были соблюдены все нормы по охране природы и экологические требования. Этот знак важен для коммерческого успеха товаров, поэтому компании стараются придерживаться требований FSC. Кроме того, карта доступна для экологов и для природоохранных организаций, которые могут прийти и проверить, не посягает ли кто на укромные места обитания краснокнижных птиц и животных. При выявлении признаков нарушений в дело вмешается Росприроднадзор.

Найти и посмотреть интерактивную карту можно здесь.