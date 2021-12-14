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Текст:   Марина Трубилина 
11:41 14.12.2021

Эксперт рассказала о налогах для владельцев квартир

Недвижимость не только может приносить доход владельцу, но и обязывает его платить налоги. Сколько и в каких случаях, напомнила доцент кафедры бухучета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.
Фото: iStock
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Если сдаете жилье в аренду. В этом случае придется платить 13% с дохода от квартирантов. Но если зарегистрироваться самозанятым, то платить нужно будет четыре процента, если арендаторы - обычные люди, и шесть процентов, если арендует юрлицо, какая-либо компания. Некоторые владельцы пытаются схитрить, отмечает эксперт: заключают договор аренды на 11 месяцев и считают, что налог в этом случае платить не нужно. Это ошибочное предположение, подчеркивает Семенова. Если налоговые органы обнаружат, что жилье сдается, то начислят налог за последние три года, включая текущий год, пени и штраф. Уход от налогообложения обойдется очень дорого.

Если продаете. Чтобы избежать налогов с продаж, вы должны владеть квартирой или домом более пяти лет. В некоторых случаях срок меньше - более трех лет (если унаследовали имущество от близких родственников, получили в дар от них, получили при приватизации или при передаче имущества физлицу как плательщику ренты по договору пожизненного содержания с иждивенцем).

Если же вы продаете имущество, которым владели менее трех или пяти лет, то надо учитывать кадастровую стоимость жилья. Например, квартира с кадастровой стоимостью в пять миллионов рублей была в собственности менее положенного срока. Чтобы побыстрее продать имущество, владелец в договоре указывает ее стоимость в три миллиона рублей. Тогда для расчета налога с дохода от продажи учитывают одну, но наибольшую величину: либо цену недвижимости по договору, либо кадастровую стоимость, умноженную на коэффициент 0,7 (то есть в расчет берут 70% от кадастровой стоимости недвижимости). В этом случае за квартиру с кадастровой стоимостью нужно будет заплатить налог в 455 тысяч рублей.

Как часто подчеркивают риелторы, занижать стоимость жилья в договоре купли-продажи ради минимизации налога довольно рискованно: если по каким-то причинам сделка будет отменена, покупатель вправе будет вернуть лишь официально зафиксированную сумму.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Если переуступаете по договору долевого участия. Доход, полученный от переуступки прав на квартиру по договору долевого участия (когда вы еще не вступили в право собственности), облагается НДФЛ в полной сумме и составляет 13% для россиян и 30% - для иностранцев. Например, квартира куплена за пять миллионов рублей у застройщика на этапе котлована, а через год дольщик продает ее по переуступке за шесть миллионов рублей. Налоговая база в этом случае - один миллион рублей, а НДФЛ - 13%, то есть 130 тысяч рублей. Если продали за ту же сумму, за которую купили, платить НДФЛ не придется.

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