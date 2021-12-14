Эксперт рассказала о налогах для владельцев квартир

Недвижимость не только может приносить доход владельцу, но и обязывает его платить налоги. Сколько и в каких случаях, напомнила доцент кафедры бухучета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

Если сдаете жилье в аренду. В этом случае придется платить 13% с дохода от квартирантов. Но если зарегистрироваться самозанятым, то платить нужно будет четыре процента, если арендаторы - обычные люди, и шесть процентов, если арендует юрлицо, какая-либо компания. Некоторые владельцы пытаются схитрить, отмечает эксперт: заключают договор аренды на 11 месяцев и считают, что налог в этом случае платить не нужно. Это ошибочное предположение, подчеркивает Семенова. Если налоговые органы обнаружат, что жилье сдается, то начислят налог за последние три года, включая текущий год, пени и штраф. Уход от налогообложения обойдется очень дорого.

Если продаете. Чтобы избежать налогов с продаж, вы должны владеть квартирой или домом более пяти лет. В некоторых случаях срок меньше - более трех лет (если унаследовали имущество от близких родственников, получили в дар от них, получили при приватизации или при передаче имущества физлицу как плательщику ренты по договору пожизненного содержания с иждивенцем).

Если же вы продаете имущество, которым владели менее трех или пяти лет, то надо учитывать кадастровую стоимость жилья. Например, квартира с кадастровой стоимостью в пять миллионов рублей была в собственности менее положенного срока. Чтобы побыстрее продать имущество, владелец в договоре указывает ее стоимость в три миллиона рублей. Тогда для расчета налога с дохода от продажи учитывают одну, но наибольшую величину: либо цену недвижимости по договору, либо кадастровую стоимость, умноженную на коэффициент 0,7 (то есть в расчет берут 70% от кадастровой стоимости недвижимости). В этом случае за квартиру с кадастровой стоимостью нужно будет заплатить налог в 455 тысяч рублей.

Как часто подчеркивают риелторы, занижать стоимость жилья в договоре купли-продажи ради минимизации налога довольно рискованно: если по каким-то причинам сделка будет отменена, покупатель вправе будет вернуть лишь официально зафиксированную сумму.

Если переуступаете по договору долевого участия. Доход, полученный от переуступки прав на квартиру по договору долевого участия (когда вы еще не вступили в право собственности), облагается НДФЛ в полной сумме и составляет 13% для россиян и 30% - для иностранцев. Например, квартира куплена за пять миллионов рублей у застройщика на этапе котлована, а через год дольщик продает ее по переуступке за шесть миллионов рублей. Налоговая база в этом случае - один миллион рублей, а НДФЛ - 13%, то есть 130 тысяч рублей. Если продали за ту же сумму, за которую купили, платить НДФЛ не придется.