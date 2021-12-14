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Текст:   Татьяна Замахина 
16:34 14.12.2021

Фонды ЖКХ и защиты прав дольщиков объединяют

В России создадут компанию "Фонд развития территорий". Организация возьмет на себя функции Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав участников долевого строительства. Законопроект об этом прошел второе чтение в Госдуме.

Минтруд предложил упростить порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

Новая публично-правовая компания возьмет на себя все функции реорганизованных институтов и сохранит правопреемственность.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что новый Фонд будет решать не только точечные задачи расселения граждан из аварийного жилья и достройки проблемных домов, но и заниматься комплексным развитием территории.

"Это означает, что градостроительные задачи будут решаться системно, регионам на реализацию проектов жилищного строительства будут выделяться бюджетные средства", - считает спикер.

Фонд также будет выполнять одновременно функции застройщика и технического заказчика, проводить строительный контроль.

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