Фонды ЖКХ и защиты прав дольщиков объединяют

В России создадут компанию "Фонд развития территорий". Организация возьмет на себя функции Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав участников долевого строительства. Законопроект об этом прошел второе чтение в Госдуме.

Новая публично-правовая компания возьмет на себя все функции реорганизованных институтов и сохранит правопреемственность.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что новый Фонд будет решать не только точечные задачи расселения граждан из аварийного жилья и достройки проблемных домов, но и заниматься комплексным развитием территории.

"Это означает, что градостроительные задачи будут решаться системно, регионам на реализацию проектов жилищного строительства будут выделяться бюджетные средства", - считает спикер.

Фонд также будет выполнять одновременно функции застройщика и технического заказчика, проводить строительный контроль.