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Рубрика: Экономика

"Газпром": Экспорт газа в Китай "существенно увеличится" в конце года

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В конце этого года объем поставок трубопроводного газа из России в Китай будет серьезно увеличен. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома" по итогам заседания совместного координационного комитета между российской компанией и китайской CNPC.

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"Отмечена надежность поставок природного газа по газопроводу "Сила Сибири". В частности, в ноябре-декабре согласно взаимовыгодным договоренностям "Газпрома" и CNPC объем суточного экспорта в Китай существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика на 2021 год", - говорится в сообщении.

"Газпром" продолжит наращивать экспорт в Китай в следующем году по графику, который предусмотрен действующим контрактом, уточнили в компании.

Договор на поставку газа по маршруту "Сила Сибири" был подписан между сторонами в 2014 году. Запуск газопровода состоялся в декабре 2019 года. Мощность трубы составляет 38 миллиардов кубометров газа в год. По итогам прошлого года по ней было поставлено 4,1 миллиарда кубометров, по итогам января-сентября 2021 года - 7,1 миллиарда.

В середине ноября "Газпром" сообщал, что поставки превышают контрактные обязательства на 30%.

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