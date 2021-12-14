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Рубрика: Культура

Где можно будет посмотреть "Детское Евровидение"- 2021

Текст: Александр Алексеев
Участница из России, 12-летняя Таня Меженцева, отметившая 14 декабря свой день рождения, выступит на "Детском Евровидении" под седьмым номером. Об этом стало известно после жеребьевки, которая из-за пандемии второй год подряд проходила в дистанционном формате и транслировалась online в конференц-зал отеля, где разместились все участники конкурса из 19 стран.

Таня Меженцева уже прибыла в Париж и начала костюмированные репетиции. Для того, чтобы ее песню Mon ami, что в переводе с французского означает "Мой друг", поняли как можно больше телезрителей, текст написан сразу на трех языках: русском, английском и французском.

Фото: iStock
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Песня получилась хорошая, исполнение отменное, единственный ее возможный недостаток - она уже не детская, а довольно взрослая, этот шлягер легко представить, например, в исполнении дуэта Baccara, Дуа Липы и других звезд танцевальной "взрослой" эстрады. Но на что больше рассчитывают зрители - на детскую непосредственность и сентиментальность, или на стильность и профессионализм?! Заранее не предугадаешь, поскольку на "Детском Евровидении" обычно многое решают обаяние, симпатии, искренность исполнения, а также режиссерское и актерское воплощение номера.

На отборочном этапе в Москве, в концертной версии Mon ami, Таня начинала петь, сидя на большой игрушечной зебре, а на сцене ее окружали четыре танцовщицы, подобранные вровень по росту с самой певицей. Но к финалу (напомним, что "Детское Евровидение", в отличие от "взрослого", проходит в один этап) номер должен измениться и быть отрепетирован заново.

Кстати

Напомним, что проголосовать за понравившуюся песню можно будет на официальном сайте конкурса www.junioreurovision.tv.

Первый этап голосования стартует 17 декабря в 22:00 по московскому времени и продлится до начала шоу 19 декабря в 18:00 (время тоже московское).

Причем - и это тоже существенное отличие "Детского Евровидения" от взрослого - здесь можно голосовать и за участника из своей страны.

Прямую трансляцию конкурса можно посмотреть на телеканале "Карусель" - 19 декабря, в 18.00.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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