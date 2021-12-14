Генерал СБУ призвал Зеленского не мечтать о танках на Красной площади

Экс-глава следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "опасно мечтать о танках на Красной площади".

"Я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: "На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала". А руководство говорит: "Мы на танках пройдемся по Красной площади", - заявил Вовк в эфире украинского телеканала "Наш".

Также, по мнению Вовка, Зеленскому не стоит рассчитывать на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Очевидно, что в эту каденцию президентскую господина Зеленского Путин с ним встречаться в "нормандском формате" не будет. Об этом уже однозначно заявлено, и он, в отличие от нашей стороны, свое слово сдерживает", - сказал Вовк..