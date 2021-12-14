Генпрокурор округа Колумбия подал иск о признании штурма Капитолия "терактом"

Генеральный прокурор округа Колумбия, демократ Карл Расин подает иск в суд на крайне правые группировки Proud Boys и Oath Keepers ("Гордые парни" и "Присягнувшие") "за сговор с целью терроризировать округ" в связи со штурмом Капитолия 6 января этого года. Расин утверждает, что нападение на здание конгресса США не было акцией протеста или митингом, "это был скоординированный акт внутреннего терроризма". Иск был подан в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, уточняет The Hill.

В 84-страничной гражданской жалобе, в которой также перечислены десятки лиц, говорится о нарушениях актов округа Колумбия и федеральных законов, в частности, принятого после гражданской войны в США и известного как закон Ку-клукс-клана для защиты правительственных чиновников и прав людей. В случае удовлетворения иска, наказания для обвиняемых в событиях 6 января могут быть ужесточены, в том числе в части денежного возмещения ущерба, который Расин назвал "реституцией и компенсацией" за травмы, нанесенные в результате нападения. "Я могу гарантировать вам, что мы будем добиваться максимального уровня финансового штрафа", - сказал Расин в ответ на вопрос репортера.

Жалоба последовала за аналогичным судебным иском, поданным группой полицейских Капитолия США, также на основании закона о Ку-клукс-клане, который запрещает использование силы или угроз для препятствования федеральным служащим в выполнении ими своих служебных обязанностей.

В иске Расина в качестве фигурантов названы не только руководители крайне правых групп сторонников белого превосходства, но и 32 человека, которые, как считается, имеют связи с этими движениями. Среди них - Генри "Энрике" Таррио, лидер Proud Boys, который в настоящее время находится в тюрьме в Вашингтоне, округ Колумбия, за кражу флага Black Lives Matter из исторической церкви для чернокожих американцев. Он был арестован 4 января по дороге в округ Колумбия на протестную акцию сторонников Трампа.