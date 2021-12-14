Глава Минсельхоза: Экспорт зерна снизился на 15%

При росте экспорта продукции АПК в денежном выражении по некоторым позициям наблюдается снижение поставок в физическом объеме - этому способствовало введение ограничительных мер, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа в Госдуме.

В частности, на зарубежные рынки поставлено на 15% меньше зерна и почти на 6% меньше масложировой продукции. На вывоз зерна и подсолнечного масла действуют экспортные пошлины.

По словам министра, сейчас наша агропродукция поставляется на рынки 161 стран. По оценке Патрушева, в целом в 2021 году экспорт продукции АПК составит 35 млрд долларов (в прошлом году - 30,5 млрд долларов). "Конечно, здесь будет сказываться увеличение стоимости продукции", - пояснил он. В 2022 году поставки продукции АПК на внешние рынки должны составить не менее 30 млрд долларов.

При этом, по словам Патрушева, особое внимание уделяется экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью. Хотя пока ее доля невелика, по некоторым направлениям наблюдается существенный рост - например, экспорт кондитерской продукции в этом году увеличился на 20%, напитков - на 35%.