Голикова: Снижение заболеваемости ковидом в регионах - неустойчивое

В большинстве регионов России показатели заболеваемости коронавирусом колеблются, снижение носит неустойчивый характер, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента.

"Отсутствие значимой динамики с точки зрения снижения или повышения заболеваемости отмечается в 24 регионах страны и в 56 регионах - снижение. Но это снижение не носит устойчивого характера: на протяжении последних четырех недель в ретроспективе мы наблюдаем итогам каждой из недель то снижение, то повышение", - отметила она.

По итогам первой недели декабря зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 7,3%, рассказала Голикова. При этом по-прежнему пять субъектов находятся "в росте" - это Сахалинская область, Республика Адыгея, НАО, Камчатский край и Республика Алтай.