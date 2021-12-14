Голикова заявила о высокой заразности "омикрона"

Штамм коронавируса "омикрон" распространился уже в 74 странах и не обошел стороной Россию. Выявлено уже 16 случаев, нужно продолжать ограничительные меры. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, докладывая президенту на совещании.

"Россию эта ситуация тоже не обошла - завоз произошел от граждан, которые возвращались из ЮАР и других государств", - сказала зампред кабмина. "Мы своевременно приняли меры по нераспространению, изолировали прибывших. 177 граждан находятся в обсерваторах в Московской области и у 16 выявлен "омикрон", - отметила она, добавив, что это почти 10 процентов. Что свидетельствует о достаточно высокой контагиозности штамма и необходимости продолжения ограничительных мероприятий, имея в виду наступающие новогодние праздники, сделала вывод Голикова.

"Несмотря на ограничения по транспортному сообщению, которые были, тем не менее трансграничные перемещения достаточно высоки и скоро граждане поедут в отпуска", - продолжила вице-премьер. "Безусловно, мы не застрахованы от того, чтобы к нам не произошло дальнейшее проникновение этого штамма", - предостерегла она.

По оценкам экспертов в ЮАР, каждый человек с вариантом "омикрон" может заразить 3-3,5 человека, в то время как показатель по "дельте" был 0,8, сравнила Голикова. "Сейчас мы вместе с учеными продолжаем его изучение. Безусловно, будем корректировать свои меры реагирования, видя как ситуация развивается", - заверила она.