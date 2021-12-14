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Рубрика: Власть

Госдума приняла во II чтении штрафы за аферы с ящиками для пожертвований

Текст: Анастасия Селиванова

Госдума 13 декабря приняла во втором чтении законопроект, который вводит штрафы за мошенничество с ложными ящиками для благотворительности. Поправки вводятся в КоАП по статье о мелком хищении.

Штраф будет грозить в случае установки ящика для пожертвований без лицензии на благотворительную деятельность. Для физлиц сумма штрафа составит максимально пятикратную стоимость собранных через ложный ящик средств, но не менее трех тысяч рублей. Также может быть назначен арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. Для юрлиц вводится штраф в размере до 50 тысяч рублей с конфискацией ящика.

С 5 октября устанавливаются правила использования ящиков для пожертвований

Как рассказывала ранее соавтор законопроекта, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко, законодательный запрет на использование нелегальных благотворительных ящиков был принят еще в апреле прошлого года, однако ответственность за подобную аферу так и не прописали. Мошенники зачастую используют при вывешивании своих ящиков данные реальных людей - например, объявления о больных детях и их фотографии.

Власть Право Административное право Законодательная власть Госдума

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