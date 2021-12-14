Госдума приняла закон о региональной власти в РФ

Госдума приняла резонансный закон об организации публичной власти в регионах, который, среди прочего, разрешает губернаторам избираться более чем на два срока подряд. Решения о такой возможности будут принимать заксобрания.

Документ направлен на реализацию положений обновленной Конституции, в которой впервые был закреплен принцип единства системы публичной власти. "Мы ориентируем всю систему на гражданина. Качество власти будет выше", - уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Одно из самых заметных положений нового закона касается снятия ограничений для губернаторских полномочий. В настоящее время один человек не может возглавлять регион более двух сроков подряд. Оценивая работу губернаторов, важно ориентироваться на то, какие достижения регион продемонстрировал под их руководством, объяснил Вячеслав Володин. А значит - не следует ограничивать сроки пребывания региональных руководителей у власти федеральным законодательством. Он призвал депутатов-критиков этой нормы ценить качество управления и позволить такие вопросы решать на местах.

Именно от согласованных действий всех уровней власти, напомнил спикер, зависит решение многих экономических и социальных задач в каждом субъекте и в стране в целом. Результатом принятия закона, по его словам, должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости и подотчетности органов власти.

Что касается ответственности губернаторов, то новый закон расширяет основания для досрочного прекращения их полномочий в связи с утратой доверия президента. Глава государства сможет сделать руководителю региона предупреждение, выговор, отрешить от должности и временно отстранить. Таким образом, документ усиливает и институт президентства, считает Володин.

Главы регионов и сами смогут потребовать отставки мэров за плохую работу. В том числе - если в регионе систематически не удавалось достичь показателей, по которым оценивают эффективность местной власти. В новом законе также закрепляются нормы, которые обязывает регионы создать контрольно-счетные органы для проверки бюджетов. Раньше это отдавалось на усмотрение субъектов РФ.

Кроме того, благодаря новому закону будет пересмотрен перечень полномочий регионов. При этом федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих функций, если это не противоречит Основному Закону. Глава субъекта одновременно будет считаться и главным региональным чиновником, и федеральным чиновником в регионе. То есть он станет связующим звеном в вертикали власти, подчеркнул один из авторов, председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Закон вводится для систематизации публичной власти в стране, - резюмировал он. - Можно сказать, что формируется единое правовое пространство".

Перед рассмотрением в третьем чтении документ вернули во второе, чтобы внести изменения. А именно - разрешить депутатам Госдумы и сенаторам выступать на заседаниях в местных парламентах. Ранее им предполагалось дать возможность только присутствовать на них. "Это делается для того, чтобы обеспечить рабочую взаимосвязь по тем или иным вопросам, которые волнуют наших коллег в регионах", - объяснил первый замглавы фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.

Совет Федерации планирует рассмотреть закон о региональной власти на заседании 15 декабря. Закон, как предполагается, вступит в силу с 1 июня 2022 года.