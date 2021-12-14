Импорт немецкой птицы запрещен

Новости

Президент ЮАР заразился коронавирусом 01:54
Спецборт МЧС РФ доставил в ЮАР медиков и мобильную лабораторию 01:29
Захарова выразила соболезнования европейской дипломатии 00:45
ЦОДД рекомендовал отказаться во вторник от поездок на автомобиле по Москве 00:22
Джикия выступил с резким заявлением после поражения "Спартака" от "Сочи" 13.12.2021
Индекс МосБиржи упал ниже 3600 пунктов впервые с начала мая 13.12.2021
Мезенцев убежден, что политика санкций не принесет пользы европейцам 13.12.2021
Калужские власти отложили введение QR-кодов 13.12.2021
Завершены госиспытания гидрографического катера "Леонид Сенчура" 13.12.2021
Спутники выведут на орбиту всего за 18 часов 13.12.2021
Минздрав отвел 3 недели на оценку эффективности вакцин против омикрона 13.12.2021
В Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов 13.12.2021
Президент Чехии назначит новый кабмин 17 декабря 13.12.2021
Всероссийская премьера фильма "Елки 8" состоится в Нижнем Новгороде 13.12.2021
Фигуристка Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы 13.12.2021
В Подмосковье проверят все негосударственные школы после взрыва в Серпухове 13.12.2021
В Москву идет мощный снегопад 13.12.2021
Госуслуги в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду 13.12.2021
В Подмосковье подростки убили мужчину на спортплощадке 13.12.2021
Продюсер: Джеймс Бонд может стать "небинарной персоной" 13.12.2021
Болгария с третьей попытки сформировала новое правительство 13.12.2021
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 13.12.2021
Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода 13.12.2021
Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8% 13.12.2021
Устроивший стрельбу в курском клубе сдался полиции 13.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
14.12.2021 00:47
Рубрика: Экономика

Импорт немецкой птицы запрещен

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Столичный выпуск № 283(8634)
Россельхознадзор временно запретил ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из нескольких районов Германии, где зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Опасный вирус в этом году распространяется по всему миру. В России он стал одной из главных причин подорожания мяса птицы.

В частности, Россельхознадзор запретил ввозить продукцию, произведенную в немецких районах Харбург, Альтенбург и федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Ранее такие же ограничения были введены для продукции из Чехии, (Либерецкого и Южно-Моравского краев). Запрещен не только сам импорт, но и транзит продукции. Нельзя ввозить живую птицу, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовую птицеводческую продукцию, корма и кормовые добавки.

Китай готов открыть свой рынок для российского зерна

Ведомство регулярно приостанавливает импорт птицеводческой продукции из тех стран, где бушует птичий грипп. С весны этого года вспышки гриппа птиц фиксировались в 40 странах, в том числе в России. К нам из-за рубежа поставляют в основном инкубационное яйцо, которого в нашей стране производится недостаточно. Продукция может быть заражена - и тогда пострадает российское поголовье.

Птичий грипп уже стал одной из главных причин подорожания мяса птиц в России. По данным Росстата, с начала года цены на мясо кур выросли на 27,65%. Из-за вспышек на российской территории и возникшего дефицита импортного инкубационного яйца производство мяса птицы снизилось еще в начале года. С тех пор поголовье пытаются восстановить, но пока в полной мере это сделать не удается. По прогнозам минсельхоза, объем производства по итогам 2021 года с трудом удастся сохранить на уровне прошлого года - 6,7 млн тонн в живом весе. При этом эксперты говорят о возросшем спросе на дешевое мясо птицы.

Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов рассказал "РГ", что введенные запреты не приведут к дефициту инкубационного яйца в России, поскольку "мы сильно нарастили производство собственного".

Экономика АПК В мире Европа Германия Правительство Минсельхоз Россельхознадзор

Главное сегодня

Путин призвал Джонсона к переговорам по гарантиям безопасности России от НАТО
Суд запретил депутату Рашкину охотиться и пользоваться интернетом
Мурашко рассказал о симптомах у зараженных омикроном россиян
Состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Госуслуги в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию