Импорт немецкой птицы запрещен

Россельхознадзор временно запретил ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из нескольких районов Германии, где зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Опасный вирус в этом году распространяется по всему миру. В России он стал одной из главных причин подорожания мяса птицы.

В частности, Россельхознадзор запретил ввозить продукцию, произведенную в немецких районах Харбург, Альтенбург и федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Ранее такие же ограничения были введены для продукции из Чехии, (Либерецкого и Южно-Моравского краев). Запрещен не только сам импорт, но и транзит продукции. Нельзя ввозить живую птицу, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовую птицеводческую продукцию, корма и кормовые добавки.

Ведомство регулярно приостанавливает импорт птицеводческой продукции из тех стран, где бушует птичий грипп. С весны этого года вспышки гриппа птиц фиксировались в 40 странах, в том числе в России. К нам из-за рубежа поставляют в основном инкубационное яйцо, которого в нашей стране производится недостаточно. Продукция может быть заражена - и тогда пострадает российское поголовье.

Птичий грипп уже стал одной из главных причин подорожания мяса птиц в России. По данным Росстата, с начала года цены на мясо кур выросли на 27,65%. Из-за вспышек на российской территории и возникшего дефицита импортного инкубационного яйца производство мяса птицы снизилось еще в начале года. С тех пор поголовье пытаются восстановить, но пока в полной мере это сделать не удается. По прогнозам минсельхоза, объем производства по итогам 2021 года с трудом удастся сохранить на уровне прошлого года - 6,7 млн тонн в живом весе. При этом эксперты говорят о возросшем спросе на дешевое мясо птицы.

Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов рассказал "РГ", что введенные запреты не приведут к дефициту инкубационного яйца в России, поскольку "мы сильно нарастили производство собственного".