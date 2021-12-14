Исаев: Законодательство о занятости нуждается в обновлении

На прошлой неделе в Госдуме прошел правительственный час с участием министра труда и социальной защиты. Отмечу, что фракция "Единая Россия" сотрудничает с министерством достаточно плодотворно. Только за два последних года мы вместе подготовили целый ряд сложнейших, но необходимых законодательных актов, которые защищают права работников и регулируют социальные и трудовые отношения в новых условиях. Это и закон о дистанционной работе, и поправки в закон о занятости населения, и закон об электронном кадровом документообороте.

Но, конечно, на правительственном часе мы говорили в первую очередь не о достижениях, а о задачах на будущее.

Прежде всего мы обсуждали главную задачу, поставленную президентом, - преодоление бедности. Один из важнейших инструментов здесь - это система социального казначейства. Речь идет о платформе, объединяющей информацию обо всех правах граждан на получение тех или иных видов социальных выплат и пособий. Мы планируем активно развивать ее. Во-первых, это позволит создать государство, удобное для жизни, сделать так, чтобы люди не собирали справки в разных инстанциях, чтобы большинство пособий, а в дальнейшем и все социальные выплаты назначались автоматически. Во-вторых, эта система поможет выделить тех людей, доход которых меньше прожиточного минимума. Им можно будет оказывать адресную социальную помощь, и таким образом в стране будет обеспечен гарантированный минимальный доход.

Категория, которая нуждается в особой поддержке, - многодетные семьи. И поэтому "Единая Россия" выступила за принятие для них федерального закона, благодаря которому социальная поддержка не будет уменьшаться при переезде из одного региона в другой.

Также мы поднимали вопрос возвращения индексации пенсий работающим инвалидам. С нашей точки зрения, эта тема нуждается в серьезном обсуждении, поскольку отмена индексации пенсии при выходе на работу демотивирует многих людей с ограниченными возможностями здоровья вести активный образ жизни. Более того, мы предложили под эгидой министерства разработать программу целевой поддержки предприятий общественных организаций инвалидов.

Разумеется, мы говорили и о заработных платах, в том числе на тяжелых, вредных и опасных производствах, в сельском хозяйстве, в бюджетной сфере, о сильной разнице зарплат в различных регионах. Председатель Госдумы предложил создать рабочую группу, которая с участием социальных партнеров будет разбираться с проблемами заработных плат. В ближайшее время она начнет свою работу.

Также мы подробно обсудили трудовое законодательство. Напомню, что сегодня многие вопросы регулируются отраслевыми соглашениями. Но некоторые работодатели относятся к таким соглашениям как к чему-то факультативному. Мы договорились с министерством о том, что внесем изменения в закон, чтобы укрепить позиции коллективных договоров и соглашений - как генерального, так и отраслевых, в том числе предоставив право контролировать исполнение этих соглашений не только сторонам социального партнерства, но и Рострудинспекции.

Наконец, мы затронули тему обновления законодательства о занятости, которому сейчас уже 30 лет. Жизнь стремительно развивается, появились самозанятые и платформенная занятость. Но из-за того, что нынешнее законодательство не регулирует эти формы включения людей в рынок труда, некоторые недобросовестные работодатели переводят наемных работников в разряд самозанятых и тем самым ущемляют их социальные права в настоящем и будущем: например, право на получение пенсии. Здесь нам тоже предстоит большая работа.