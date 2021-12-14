Исаев: Законодательство о занятости нуждается в обновлении

Новости

ДНР: Украинские власти разместили военную технику в населенных пунктах Донбасса 18:37
Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против Минска 18:36
Голикова: Все действительные в РФ ПЦР-тесты могут выявить "омикрон" 18:21
Госдума приняла во II чтении штрафы за аферы с ящиками для пожертвований 18:01
Собянин расширил проект имущественной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот 18:00
В столичном метро запустили поезд, посвященный Году науки и технологий 17:50
В КЧР вынесли приговор экс-начальнику МЧС республики 17:47
Новокузнецк стал лидером по сокращению выбросов в атмосферу в 2021 году 17:47
Собянин озвучил новый порядок действия QR-кодов 17:46
Центр Чумакова: Комбинированная вакцина против гриппа и COVID имеет усиливающий эффект 17:39
Путин выступил против введения под Новый год QR-кодов на транспорте 17:37
Учеба и проживание в специальных учебных центрах будут бесплатными 17:24
Голикова назвала неустойчивым снижение заболеваемости COVID-19 в регионах 17:08
Замдиректора Центра им. Гамалеи: Ревакцинировать каждые три месяца нецелесообразно 16:52
Максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках выросла до 7,38% 16:52
В Москве мужчина напал с ножом на курьера "Яндекса" 16:52
Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин года 16:40
ВЦИОМ: Большинство россиян относятся к украинцам как к братскому народу 16:36
Фонды ЖКХ и защиты прав дольщиков объединяют 16:34
В Минтрансе назвали расходы на ВСМ из Москвы в Петербург 16:32
Суд приговорил Тихановского к 18 годам в колонии усиленного режима 16:12
СМИ: ЕС намерен отказаться от долгосрочных контрактов на газ через 30 лет 16:08
В Южном Судане от неизвестной болезни умерли минимум 89 человек 16:03
Самая дорогая квашеная капуста в России продается в Якутии 15:52
Глава Минсельхоза: Производство сельхозпродукции в этом году снизится 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 18:42
Рубрика: Общество

Исаев: Законодательство о занятости нуждается в обновлении

Текст: Андрей Исаев (заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8635)
На прошлой неделе в Госдуме прошел правительственный час с участием министра труда и социальной защиты. Отмечу, что фракция "Единая Россия" сотрудничает с министерством достаточно плодотворно. Только за два последних года мы вместе подготовили целый ряд сложнейших, но необходимых законодательных актов, которые защищают права работников и регулируют социальные и трудовые отношения в новых условиях. Это и закон о дистанционной работе, и поправки в закон о занятости населения, и закон об электронном кадровом документообороте.

Но, конечно, на правительственном часе мы говорили в первую очередь не о достижениях, а о задачах на будущее.

Исаев: Планируем разработать программу помощи в трудоустройстве людям с инвалидностью

Прежде всего мы обсуждали главную задачу, поставленную президентом, - преодоление бедности. Один из важнейших инструментов здесь - это система социального казначейства. Речь идет о платформе, объединяющей информацию обо всех правах граждан на получение тех или иных видов социальных выплат и пособий. Мы планируем активно развивать ее. Во-первых, это позволит создать государство, удобное для жизни, сделать так, чтобы люди не собирали справки в разных инстанциях, чтобы большинство пособий, а в дальнейшем и все социальные выплаты назначались автоматически. Во-вторых, эта система поможет выделить тех людей, доход которых меньше прожиточного минимума. Им можно будет оказывать адресную социальную помощь, и таким образом в стране будет обеспечен гарантированный минимальный доход.

Категория, которая нуждается в особой поддержке, - многодетные семьи. И поэтому "Единая Россия" выступила за принятие для них федерального закона, благодаря которому социальная поддержка не будет уменьшаться при переезде из одного региона в другой.

Также мы поднимали вопрос возвращения индексации пенсий работающим инвалидам. С нашей точки зрения, эта тема нуждается в серьезном обсуждении, поскольку отмена индексации пенсии при выходе на работу демотивирует многих людей с ограниченными возможностями здоровья вести активный образ жизни. Более того, мы предложили под эгидой министерства разработать программу целевой поддержки предприятий общественных организаций инвалидов.

Исаев: Переход на электронный документооборот решает сразу несколько задач

Разумеется, мы говорили и о заработных платах, в том числе на тяжелых, вредных и опасных производствах, в сельском хозяйстве, в бюджетной сфере, о сильной разнице зарплат в различных регионах. Председатель Госдумы предложил создать рабочую группу, которая с участием социальных партнеров будет разбираться с проблемами заработных плат. В ближайшее время она начнет свою работу.

Также мы подробно обсудили трудовое законодательство. Напомню, что сегодня многие вопросы регулируются отраслевыми соглашениями. Но некоторые работодатели относятся к таким соглашениям как к чему-то факультативному. Мы договорились с министерством о том, что внесем изменения в закон, чтобы укрепить позиции коллективных договоров и соглашений - как генерального, так и отраслевых, в том числе предоставив право контролировать исполнение этих соглашений не только сторонам социального партнерства, но и Рострудинспекции.

Исаев: В бюджете должны быть средства на программу содействия занятости молодежи

Наконец, мы затронули тему обновления законодательства о занятости, которому сейчас уже 30 лет. Жизнь стремительно развивается, появились самозанятые и платформенная занятость. Но из-за того, что нынешнее законодательство не регулирует эти формы включения людей в рынок труда, некоторые недобросовестные работодатели переводят наемных работников в разряд самозанятых и тем самым ущемляют их социальные права в настоящем и будущем: например, право на получение пенсии. Здесь нам тоже предстоит большая работа.

Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Работа Власть Право Трудовое право Партии "Единая Россия" Колонка Андрея Исаева

Главное сегодня

Президенты России и Франции провели телефонный разговор
Путин исполнил мечту ставропольской школьницы о посещении балета
Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон"
Госдума приняла проект о борьбе с "договорняками" в спорте
СМИ: ЕС намерен отказаться от долгосрочных контрактов на газ через 30 лет
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии