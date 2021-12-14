Искусственный интеллект справился с работой ста сотрудников Роспатента

Освободить от рутинной работы по проверке заявок на регистрацию товарных знаков около сотни сотрудников Роспатенту удалось за счет внедрения системы искусственного интеллекта, сообщил журналистам во время коллегии замглавы ведомства Юрий Зубов.

"Всеми видами экспертизы у нас занимаются 2300 человек, - объяснил он. - Раньше, когда поступала заявка на регистрацию товарного знака, поиском необходимой эксперту информации занималось множество людей из разных отделов. Сейчас все необходимые данные находит искусственный интеллект, он взял на себя труд примерно сотни сотрудников".

Сокращать штаты после такого технологического перевооружения не пришлось, подчеркнул Юрий Зубов. Всем сотрудникам нашлась иная работа, не связанная с рутинными процессами, которые можно получить компьютерам.