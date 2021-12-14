Изучать Вселенную, играть в интерактивном кабинете и сдать онлайн-экзамен

Новости

"Барселона" уступила "Боке Хуниорс" в матче за Кубок Марадоны 23:06
"Газпром": Экспорт газа в Китай "существенно увеличится" в конце года 22:55
В Белом доме прогнозируют "взрыв" инфекций из-за "омикрон"-варианта 22:55
Генпрокурор округа Колумбия подал иск о признании штурма Капитолия "терактом" 22:34
Всего 167 военнослужащих перенесли COVID-19 в тяжелой форме 21:16
Лукашенко назвал главные требования к управленцам страны 21:06
В Лондоне задержали пытавшегося въехать на территорию парламента мужчину 20:57
Голикова ответила на вопрос о числе неофициально переболевших ковидом 20:56
Глава Минэнерго сообщил о компаниях, желающих экспортировать газ по трубе 20:34
В ОДКБ обсудили план совместной подготовки органов управления на 2023 год 20:05
"Омикрон"-штамм коронавируса выявили в 77 странах 19:46
Цена газа в Европе превысила 1500 долларов впервые с октября 19:37
Поликлиники страны реорганизуют по единому стилю 19:35
Медведев призвал США не продвигать бездумно НАТО на восток 19:30
В "ЕР" предложили отменить налог на прибыль для сельских домов культуры 19:30
Как прошла Неделя российского интернета на ВДНХ 19:21
В Москве ребенок выпал из окна частного детсада 19:15
Захарова: РФ оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС 18:59
В Минске заявили, что судьбы мигрантов для Европы - лишь воображаемое поле боя 18:59
В Москве пройдет финал студенческого киберспортивного турнира "Битва за науку" 18:54
ДНР: Украинские власти разместили военную технику в населенных пунктах Донбасса 18:37
Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против Минска 18:36
Путин исполнил мечту ставропольской школьницы о посещении балета 18:30
Голикова: Все действительные в РФ ПЦР-тесты могут выявить "омикрон" 18:21
Госдума приняла во II чтении штрафы за аферы с ящиками для пожертвований 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 23:02
Рубрика: Общество

Изучать Вселенную, играть в интерактивном кабинете и сдать онлайн-экзамен

Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8635)
"Квазар-КВО" в "Бадарах" - часть огромного радиотелескопа. Два других элемента расположены в Санкт-Петербурге и Карачаево-Черкесии. Без него не будут работать "Яндекс-карты" или 2ГИС в смартфоне. В Иркутской области активно развивается научный туризм. "Квазар-КВО" в "Бадарах" производит наибольшее впечатление. Недавно им восхищались школьники - победители "Космической викторины". Фото: Анастасия Украинская "Квазар-КВО" в "Бадарах" - часть огромного радиотелескопа. Два других элемента расположены в Санкт-Петербурге и Карачаево-Черкесии. Без него не будут работать "Яндекс-карты" или 2ГИС в смартфоне. В Иркутской области активно развивается научный туризм. "Квазар-КВО" в "Бадарах" производит наибольшее впечатление. Недавно им восхищались школьники - победители "Космической викторины". Фото: Анастасия Украинская
"Квазар-КВО" в "Бадарах" - часть огромного радиотелескопа. Два других элемента расположены в Санкт-Петербурге и Карачаево-Черкесии. Без него не будут работать "Яндекс-карты" или 2ГИС в смартфоне. В Иркутской области активно развивается научный туризм. "Квазар-КВО" в "Бадарах" производит наибольшее впечатление. Недавно им восхищались школьники - победители "Космической викторины". Фото: Анастасия Украинская

Благодаря нацпроектам в России открываются молодежные научно-исследовательские лаборатории, строятся новые детсады, а мусорные свалки рекультивируются и превращаются в места для экскурсий и спортивных соревнований. Подробнее о последних событиях и достижениях - в материале "РГ".

Новые детсады открываются в регионах благодаря нацпроектам

Текст: Татьяна Кузнецова , Роман Мерзляков , Елена Шулепова
У детских садов сразу два нацпроекта, по которым их строительство обязательно и строго контролируется. В Алтайском крае, например, в селе Ая детский сад открыли в рамках нацпроекта "Демография". А садик "Мечта" центра "Детство" в Калуге появился благодаря программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда". И такая работа идет по всей стране.

На чем в данном случае делает акцент нацпроект "Демография"? На том, чтобы открывались новые детсады с ясельными группами. Цель - все дети любого возраста должны иметь возможность ходить в садик. А мамы раньше выйти на работу. Еще одна задача - обеспечить доступность дошкольного образования всем детям.

Фото: Павел Львов/ РИА Новости
Регионы получат более 917 млн рублей на строительство детсадов с яслями

Старый садик в Аи вмещал всего 70 ребятишек. Новый - современный, оборудованный всем необходимым для развития и комфорта детей, - рассчитан на 140 мест. Сегодня это один из самых больших сельских детских садов в крае.

В камышинском детсаду № 1 в Волгоградской области открылся второй корпус. Теперь здесь есть музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога. Изучают дети и правила дорожного движения. В игровой форме, понятно. Как и в интерактивном кабинете. "Воспитатель, например, спрашивает детей: "Кошка - дикое или домашнее животное?" Ребята нажимают на кнопки. Правильно ответил - на экране смайлик улыбается. Если нет, плачет", - рассказала заведующая детсадом Эсмира Садыхова. Задают и более сложные вопросы - по возрасту.

В Калуге детсад в новом микрорайоне "Кошелев-проект" открылся уже в рамках федеральной программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда". На его строительство из госбюджета выделили более 275 миллионов рублей, сообщили в минстрое области.

Цифра: 170 тысяч новых мест в ясельных группах создано за время работы нацпроекта "Демография"

"Микрорайон "Кошелев-проект" активно развивается, число молодых семей в нем увеличивается с каждым днем. Так что "Мечта" действительно был мечтой многих жителей, - пояснил городской голова Дмитрий Денисов. - Сейчас он готов принять 350 детей. Всем им будет где играть, учиться, заняться спортом и погулять".

В Алтайском крае в селе Ая ребятишки пошли в новенький детсад. Он рассчитан на 140 мест. Это один из самых больших сельских детсадов в крае. Фото: пресс-служба минобрнауки Алтайского края

Программа "Стимул" как раз и создана для финансирования строительства социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах, в том числе - школ и детсадов.

Ученые ищут новые варианты в борьбе с COVID-19

Текст: Ирина Штерман
Сегодня у молодых ученых есть возможность заниматься исследованиями уже во время учебы. Для них в Год науки и технологий при вузах по всей стране открывают молодежные научно-исследовательские лаборатории. В основном сюда принимают тех, кому еще не исполнилось сорока лет.

Делается это в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Цель - создать для молодежи, которая стремится заниматься наукой, необходимые условия. А чтобы от исследования можно было перейти к воплощению идей на практике, в стране работают научно-образовательные центры мирового уровня (НОЦ). Они тоже - часть нацпроекта "Наука и университеты". Эти консорциумы университетов, научных институтов и предприятий занимаются внедрением разработок ученых в реальный сектор экономики.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Экодиво: Президент РАН назвал важнейшее открытие Года науки и технологий

А два других нацпроекта - "Образование" и "Культура" - помогают увлечь школьников, помочь им сделать свой выбор в пользу науки.

Молекулы против вируса

При Курганском государственном университете открыли молодежную научно-исследовательскую лабораторию "Перспективные материалы для индустрии и биомедицины". Ее разработки включены в проекты уральского межрегионального НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы".

Главное направление курганской лаборатории - химия, в том числе биохимия и биомедицина. Недавно здесь провели компьютерное исследование, которое поможет в борьбе с COVID-19. Ученые занимаются молекулами вещества, которые эффективно взаимодействуют с белками нового коронавируса. И подавляют их активность.

На угольных отходах

Новое экотопливо создают молодые ученые из Кузбасского государственного технического университета.

Фото: Владимир Аносов/РГ
На конгрессе в "Сириусе" подвели главные итоги Года науки и технологий

Они уже разработали технологию, как "добывать" его из угольных отходов. На выходе получается безопасный газ. Вредные выбросы сокращаются в 2,5-3 раза.

Эти разработки ведут в рамках научно-образовательного НОЦ "Кузбасс", который объединил шесть вузов региона, четыре научно-исследовательских центра и более дюжины производственных предприятий.

Мы делаем ракеты

Ракетами занимаются будущие инженеры Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Они создают проект сверхлегкой суборбитальной ракеты-носителя "Мечта-1".

Молодые изобретатели уже сконструировали прототип и испытали систему спасения аппарата. Причем работать он будет на жидком топливе - это главный эксклюзив проекта.

В будущем у студентов и молодых ученых Бауманки появятся новые возможности для творчества. Есть планы построить высокотехнологичный кампус, где можно будет не только вести исследования, изобретать, но и запускать собственные технологические стартапы.

Путешествие в космос

В начале декабря тринадцать школьников, победивших в "Космической викторине", отправились в путешествие по обсерваториям Тункинской долины.

Эта экскурсия - первая в серии бесплатных - стала возможна благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он работает в рамках нацпроекта "Культура".

Экскурсии по обсерваториям "Звездный десант" (так называется АНО популяризаторов астрономии в Приангарье) проводил и раньше. Но это не всем доступно. Поездки на гамма-обсерваторию TAIGA, геофизическую обсерваторию в Торах и на "Квазар-КВО", например, стоят от четырех до шести тысяч рублей.

Молекулы вещества, которые исследовали ученые, могут взаимодействовать с белками ковида. И способны задерживать или даже подавлять их активность

"Научный туризм в регионе набирает обороты, - отмечает представитель "Звездного десанта" Дмитрий Семенов. - Но у нас иная миссия - просветительская. Мы работаем со школьниками и видим свою главную задачу в том, чтобы пробудить интерес к науке".

Так родился проект "Байкал - территория фундаментальной науки мирового уровня". С ним "Звездный десант" вышел на конкурс, объявленный Фондом культурных инициатив, и одержал убедительную победу. И теперь у 120 школьников, интересующихся астрономией, появится возможность познакомиться с работой обсерваторий ведущих астрономических и астрофизических организаций России. В том числе расположенных и в Прибайкалье.

Фото: Минобрнауки/ www.minobrnauki.gov.ru
В столичном метро запустили поезд, посвященный Году науки и технологий

Первыми на экскурсию по гранту поехали победители викторины, организованной "Звездным десантом". Участвовать могли все желающие, но над вопросами, как признались ребята, пришлось попотеть. По итогам первой "Космической викторины" уже определились 60 победителей. Следующая пройдет в начале 2022 года.

Михаил Меркулов, директор АНО "Звездный десант", сотрудник Астрофизической обсерватории Иркутского госуниверситета, двенадцать часов рассказывал детям о космосе и его исследователях (и кажется, совершенно не утомлен этим). Он признался, что очень доволен поездкой.

"Мы хотим всех ребят, у кого есть интерес и мотивация, приобщить к изучению Вселенной. Кто-то из них, возможно, поедет учиться в Москву или Санкт-Петербург, а кто-то придет к нам на физфак. И мы очень рады родителям на наших экскурсиях. Ведь решение, где будет учиться ребенок, принимают, в общем-то, они. Пусть видят, что здесь тоже есть перспективы".

Завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги"

Текст: Захар Алексеев
Завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" среди школьников на образовательной платформе Учи.ру. Участников было в полтора раза больше, чем годом ранее.

"Более 3 миллионов 711 тысяч учащихся 1-9-х классов по всей стране приняли участие в олимпиаде "Безопасные дороги" в 2021 году", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Дети показали класс в знаниях Правил дорожного движения

- Это невероятный результат, - отмечает Илья Паршин, генеральный директор Учи.ру. - В интерактивном формате с большим количеством иллюстраций и анимации нам удалось вовлечь детей в тему безопасного поведения на дорогах, помочь лучше понять Правила дорожного движения.

Благодаря этой и другим мерам по обеспечения безопасности дорожного движения в стране за 15 лет удалось добиться более чем двухкратного сокращения числа погибших в ДТП. Начиная с 2012 года количество ДТП и пострадавших в них детей, по данным МВД России, тоже последовательно сокращается. Так, за десять месяцев 2021 года произошло на 5 процентов меньше происшествий на дорогах с участием несовершеннолетних. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако у этой медали есть и другая сторона. Примерно в половине случившихся в стране ДТП (44,7 процента) пострадали дети-пассажиры, а в 40,8 процента -дети-пешеходы. Каждая десятая автоавария произошла с юными велосипедистами, а каждая девятнадцатая - с несовершеннолетними водителями мототранспорта.

Как отметил врио заместителя начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Андрей Горяинов, несмотря на достигнутые успехи, уровень аварийности с участием детей в стране по-прежнему высок и требует дополнительных усилий по формированию у школьников культуры безопасного поведения на дороге. "И состоявшая онлайн-олимпиада по ПДД, - сказал он, - несомненно, стала серьезным шагом в формировании культуры и правосознания участников дорожного движения".

Организаторами олимпиады стали АНО "Национальные приоритеты" и три федеральных министерства: транспорта, внутренних дел и просвещения. Она проходит в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", цель которого - к 2030 году в 3,5 раза сократить смертность на дорогах.

На месте свалок проводят экскурсии и соревнования

Текст: Никита Пешков , Михаил Пинкус
В Челябинске за два года с опережением срока завершена рекультивация самой большой свалки в Европе высотой 40-45 метров. А в Чеченской Республике уничтожены свалки у четырех сел и одной станицы.

Через два года в России будет ликвидирована 191 свалка. 46 мусорных полигонов уже рекультивированы. Эта работа идет в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
На Урале ликвидировали самый большой мусорный полигон в Европе

У сел Алпатово, Знаменское, Терское, Тевзана и станицы Калиновской кучи мусора находились в нескольких метрах от жилых домов. Все свалки - нелегальные. Их рекультивация улучшила качество жизни почти 30 тысяч селян. С одной из свалок пришлось вывезти 58 тысяч кубов мусора. Это почти три тысячи рейсов забитых под завязку самосвалов.

Директор департамента государственного экологического надзора минприроды республики Салман Занаев сообщил, что сотрудники минприроды теперь будут следить, чтобы мусор не скапливался вновь. "Наши специалисты, - рассказал он, - выезжают в каждый район, проводят семинары. Постоянно работаем над этим с местными администрациями. Сразу не получается, но мы постепенно убеждаем людей".

В том числе и тем, что стало со свалками. Когда их очистят, завозят грунт, который специалисты превращают в газон. Потом на месте свалки можно построить производство или, если под землей пришлось оставить часть мусора, организовать пастбище, спортивные, игровые площадки. Захороненные отходы изолированы и не могут навредить людям.

На месте самой большой свалки в Европе для спортсменов оборудовали трассу с препятствиями: наклонными стенками и различными подвесами. Фото: Михаил Пинкус

В Челябинске, например, по покрытому травяным ковром холму на месте самой большой свалки Европы уже водят экскурсии эковолонтеров. А у ее подножия прошли первые спортивные соревнования. Мусорный полигон занимал 74,5 гектара. Это темное пятно на карте Челябинска разрасталось больше 70 лет. Пришлось возвести саркофаг, изолированный сверху и изнутри, чтобы не допускать выхода свалочных газов и стоков, накопленных в "теле" свалки.

Сформированная в несколько ярусов пирамида больше не чадит. Интерес экологов к этому техническому решению понятен - мусорный полигон стал еще и испытательным полигоном для технологий, которые будут востребованы на рекультивации других свалок.

Нацпроект помог увеличить выпуск лекарств

Текст: Юлия Потапова , Елена Шулепова
Увеличить выпуск жизненно важного препарата всего за полгода удалось новокузнецким фармацевтам. Успешнее пошло дело и в крупнейшей государственной аптечной сети Калужской области. И еще во многих других предприятиях фармотрасли.

Все они участвуют в нацпроекте "Производительность труда". Сети аптек "Калугафармация" это помогло на 12 часов сократить время приемки товара. Лекарства стали заметно быстрее доходить до аптечной полки. Эксперты Регионального центра компетенций изучили работу в компании и обнаружили ряд узких мест. И на предприятии начали внедрять систему адресного хранения на пилотном потоке - приемном отделе аптечного склада.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Препарат от алкоголизма может оказаться полезным против COVID-19

Было сформировано 29 мероприятий по устранению проблем. "В итоге, казалось бы, простые решения помогли существенно ускорить процессы", - рассказала "РГ" завскладом Елена Михеева. Изменились, например, правила перемещения товара на складе, разграничили потоки. "Все это не требует серьезных затрат, но отражается на скорости работы", - заверила Елена Михеева.

Бережливое производство на заводе "Органика" - одном из ведущих по выпуску лекарств за Уралом - стали внедрять в декабре 2020 года. Опытные эксперты бесплатно провели полный ее аудит - от закупки и хранения сырья до упаковки готовой продукции. Он показал, почему с конвейера сходит брак и откуда берутся поломки и простои.

А сэкономить рабочее время удалось, всего лишь изменив систему хранения инструмента, по-новому обустроив рабочие места и убрав лишние операции. В результате востребованное лекарство, которое уменьшает вязкость крови, теперь производят с удвоенной скоростью.

Раньше выпускали около 12 тысяч упаковок за смену, сейчас - до 16,2 тысячи. Производительность труда выросла почти на 30 процентов. И дополнительные инвестиции не понадобились.

"Опыт предприятий показывает: все процессы протекают в среднем на четверть быстрее, повышается выработка, снижаются объемы незавершенного. Это дает возможность за счет высвободившихся ресурсов увеличивать инвестиции в производство, создавать новые рабочие места", - отмечает руководитель Кемеровского центра компетенций Дмитрий Перекрестов.

И, что не менее важно, благодаря переменам на предприятиях фармотрасли лекарства в два раза быстрее попадают в российские аптеки. И там тоже на складах не задерживаются.

В Череповце открылась новая детская поликлиника

Текст: Элина Труханова , Светлана Цыганкова
После ремонта детской поликлиники в костромском городе Шарья посетители стали сравнивать созданный здесь комфорт со столичным. А в Череповце открылась консультативная поликлиника. Теперь маленьких пациентов не надо везти в Вологду.

Специалисты оказывают помощь не только детям города металлургов, но и семи районов Вологодчины. Раньше в детской больнице работал всего один кабинет консультативной помощи. Врачи были ограничены во времени, которое могли уделить пациентам. К тому же один кабинет делили сразу несколько врачей. Конечно, это было неудобно и для медиков, и для родителей с детьми.

Путин обсудит ситуацию с поликлиниками

Теперь в городе есть своя консультационная поликлиника. В течение дня маленьких пациентов осмотрят нефролог, онколог, аллерголог, уролог и гастроэнтеролог. "Мы будем принимать детей с различной патологией. Это могут быть первичные пациенты. Определим, нуждаются ли они в более глубоком обследовании. Если нуждаются, то направляем в стационар больницы. Также будем принимать хронических пациентов, которые регулярно нас посещают", - отметила Светлана Шапина, врач-нефролог Вологодской областной детской больницы № 2.

Что касается комфорта отремонтированной поликлиники города Шуя, то родители особенно довольны тем, что регистратура стала "открытой". Сотрудник, записывающий на прием к врачу, теперь не спрятан, как раньше, за высокой стойкой, а общается с посетителями "глаза в глаза". Из-за ковида пришлось все же поставить на столе прозрачные экраны, но общение все равно стало максимально открытым и удобным. Для ребятишек обустроены детские уголки, где малыши могут порисовать или полистать книжки.

Для мам с грудничками оборудованы комнаты для кормления грудью. Там обязательно есть раковина, чтобы помыть руки, пеленальный столик, кулер с водой. В целом, подчеркивают и посетители, и медики, помещения стали очень красивыми, светлыми и теплыми, так что и настроение создается соответствующее.

Справка "РГ"

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" реализуется комплекс мероприятий для снижения младенческой и детской смертности.

В частности, идет обновление и модернизация детских поликлиник и больниц.

Кроме того, в период беременности, родов и в послеродовый период получили медпомощь, в том числе за счет родовых сертификатов, более 3,6 миллиона женщин.

Повышена квалификация более 26 тысяч специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.

Общество Соцсфера Демография Общество Здоровье Общество Наука Общество Образование Общество Экология Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Президенты России и Франции провели телефонный разговор
Госдума приняла закон о региональной власти в РФ
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
"Санитарный щит" на границах России начнут ставить с января
Голикова: Данные о медотводе включат в ковид-сертификат
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии