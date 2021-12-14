Изучать Вселенную, играть в интерактивном кабинете и сдать онлайн-экзамен

Благодаря нацпроектам в России открываются молодежные научно-исследовательские лаборатории, строятся новые детсады, а мусорные свалки рекультивируются и превращаются в места для экскурсий и спортивных соревнований. Подробнее о последних событиях и достижениях - в материале "РГ".
Ученые ищут новые варианты в борьбе с COVID-19
Делается это в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Цель - создать для молодежи, которая стремится заниматься наукой, необходимые условия. А чтобы от исследования можно было перейти к воплощению идей на практике, в стране работают научно-образовательные центры мирового уровня (НОЦ). Они тоже - часть нацпроекта "Наука и университеты". Эти консорциумы университетов, научных институтов и предприятий занимаются внедрением разработок ученых в реальный сектор экономики.
А два других нацпроекта - "Образование" и "Культура" - помогают увлечь школьников, помочь им сделать свой выбор в пользу науки.
Молекулы против вируса
При Курганском государственном университете открыли молодежную научно-исследовательскую лабораторию "Перспективные материалы для индустрии и биомедицины". Ее разработки включены в проекты уральского межрегионального НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы".
Главное направление курганской лаборатории - химия, в том числе биохимия и биомедицина. Недавно здесь провели компьютерное исследование, которое поможет в борьбе с COVID-19. Ученые занимаются молекулами вещества, которые эффективно взаимодействуют с белками нового коронавируса. И подавляют их активность.
На угольных отходах
Новое экотопливо создают молодые ученые из Кузбасского государственного технического университета.
Они уже разработали технологию, как "добывать" его из угольных отходов. На выходе получается безопасный газ. Вредные выбросы сокращаются в 2,5-3 раза.
Эти разработки ведут в рамках научно-образовательного НОЦ "Кузбасс", который объединил шесть вузов региона, четыре научно-исследовательских центра и более дюжины производственных предприятий.
Мы делаем ракеты
Ракетами занимаются будущие инженеры Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Они создают проект сверхлегкой суборбитальной ракеты-носителя "Мечта-1".
Молодые изобретатели уже сконструировали прототип и испытали систему спасения аппарата. Причем работать он будет на жидком топливе - это главный эксклюзив проекта.
В будущем у студентов и молодых ученых Бауманки появятся новые возможности для творчества. Есть планы построить высокотехнологичный кампус, где можно будет не только вести исследования, изобретать, но и запускать собственные технологические стартапы.
Путешествие в космос
В начале декабря тринадцать школьников, победивших в "Космической викторине", отправились в путешествие по обсерваториям Тункинской долины.
Эта экскурсия - первая в серии бесплатных - стала возможна благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он работает в рамках нацпроекта "Культура".
Экскурсии по обсерваториям "Звездный десант" (так называется АНО популяризаторов астрономии в Приангарье) проводил и раньше. Но это не всем доступно. Поездки на гамма-обсерваторию TAIGA, геофизическую обсерваторию в Торах и на "Квазар-КВО", например, стоят от четырех до шести тысяч рублей.
"Научный туризм в регионе набирает обороты, - отмечает представитель "Звездного десанта" Дмитрий Семенов. - Но у нас иная миссия - просветительская. Мы работаем со школьниками и видим свою главную задачу в том, чтобы пробудить интерес к науке".
Так родился проект "Байкал - территория фундаментальной науки мирового уровня". С ним "Звездный десант" вышел на конкурс, объявленный Фондом культурных инициатив, и одержал убедительную победу. И теперь у 120 школьников, интересующихся астрономией, появится возможность познакомиться с работой обсерваторий ведущих астрономических и астрофизических организаций России. В том числе расположенных и в Прибайкалье.
Первыми на экскурсию по гранту поехали победители викторины, организованной "Звездным десантом". Участвовать могли все желающие, но над вопросами, как признались ребята, пришлось попотеть. По итогам первой "Космической викторины" уже определились 60 победителей. Следующая пройдет в начале 2022 года.
Михаил Меркулов, директор АНО "Звездный десант", сотрудник Астрофизической обсерватории Иркутского госуниверситета, двенадцать часов рассказывал детям о космосе и его исследователях (и кажется, совершенно не утомлен этим). Он признался, что очень доволен поездкой.
"Мы хотим всех ребят, у кого есть интерес и мотивация, приобщить к изучению Вселенной. Кто-то из них, возможно, поедет учиться в Москву или Санкт-Петербург, а кто-то придет к нам на физфак. И мы очень рады родителям на наших экскурсиях. Ведь решение, где будет учиться ребенок, принимают, в общем-то, они. Пусть видят, что здесь тоже есть перспективы".
Завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги"
"Более 3 миллионов 711 тысяч учащихся 1-9-х классов по всей стране приняли участие в олимпиаде "Безопасные дороги" в 2021 году", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
- Это невероятный результат, - отмечает Илья Паршин, генеральный директор Учи.ру. - В интерактивном формате с большим количеством иллюстраций и анимации нам удалось вовлечь детей в тему безопасного поведения на дорогах, помочь лучше понять Правила дорожного движения.
Благодаря этой и другим мерам по обеспечения безопасности дорожного движения в стране за 15 лет удалось добиться более чем двухкратного сокращения числа погибших в ДТП. Начиная с 2012 года количество ДТП и пострадавших в них детей, по данным МВД России, тоже последовательно сокращается. Так, за десять месяцев 2021 года произошло на 5 процентов меньше происшествий на дорогах с участием несовершеннолетних. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако у этой медали есть и другая сторона. Примерно в половине случившихся в стране ДТП (44,7 процента) пострадали дети-пассажиры, а в 40,8 процента -дети-пешеходы. Каждая десятая автоавария произошла с юными велосипедистами, а каждая девятнадцатая - с несовершеннолетними водителями мототранспорта.
Как отметил врио заместителя начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Андрей Горяинов, несмотря на достигнутые успехи, уровень аварийности с участием детей в стране по-прежнему высок и требует дополнительных усилий по формированию у школьников культуры безопасного поведения на дороге. "И состоявшая онлайн-олимпиада по ПДД, - сказал он, - несомненно, стала серьезным шагом в формировании культуры и правосознания участников дорожного движения".
Организаторами олимпиады стали АНО "Национальные приоритеты" и три федеральных министерства: транспорта, внутренних дел и просвещения. Она проходит в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", цель которого - к 2030 году в 3,5 раза сократить смертность на дорогах.
На месте свалок проводят экскурсии и соревнования
Через два года в России будет ликвидирована 191 свалка. 46 мусорных полигонов уже рекультивированы. Эта работа идет в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".
У сел Алпатово, Знаменское, Терское, Тевзана и станицы Калиновской кучи мусора находились в нескольких метрах от жилых домов. Все свалки - нелегальные. Их рекультивация улучшила качество жизни почти 30 тысяч селян. С одной из свалок пришлось вывезти 58 тысяч кубов мусора. Это почти три тысячи рейсов забитых под завязку самосвалов.
Директор департамента государственного экологического надзора минприроды республики Салман Занаев сообщил, что сотрудники минприроды теперь будут следить, чтобы мусор не скапливался вновь. "Наши специалисты, - рассказал он, - выезжают в каждый район, проводят семинары. Постоянно работаем над этим с местными администрациями. Сразу не получается, но мы постепенно убеждаем людей".
В том числе и тем, что стало со свалками. Когда их очистят, завозят грунт, который специалисты превращают в газон. Потом на месте свалки можно построить производство или, если под землей пришлось оставить часть мусора, организовать пастбище, спортивные, игровые площадки. Захороненные отходы изолированы и не могут навредить людям.
В Челябинске, например, по покрытому травяным ковром холму на месте самой большой свалки Европы уже водят экскурсии эковолонтеров. А у ее подножия прошли первые спортивные соревнования. Мусорный полигон занимал 74,5 гектара. Это темное пятно на карте Челябинска разрасталось больше 70 лет. Пришлось возвести саркофаг, изолированный сверху и изнутри, чтобы не допускать выхода свалочных газов и стоков, накопленных в "теле" свалки.
Сформированная в несколько ярусов пирамида больше не чадит. Интерес экологов к этому техническому решению понятен - мусорный полигон стал еще и испытательным полигоном для технологий, которые будут востребованы на рекультивации других свалок.
Нацпроект помог увеличить выпуск лекарств
Все они участвуют в нацпроекте "Производительность труда". Сети аптек "Калугафармация" это помогло на 12 часов сократить время приемки товара. Лекарства стали заметно быстрее доходить до аптечной полки. Эксперты Регионального центра компетенций изучили работу в компании и обнаружили ряд узких мест. И на предприятии начали внедрять систему адресного хранения на пилотном потоке - приемном отделе аптечного склада.
Было сформировано 29 мероприятий по устранению проблем. "В итоге, казалось бы, простые решения помогли существенно ускорить процессы", - рассказала "РГ" завскладом Елена Михеева. Изменились, например, правила перемещения товара на складе, разграничили потоки. "Все это не требует серьезных затрат, но отражается на скорости работы", - заверила Елена Михеева.
Бережливое производство на заводе "Органика" - одном из ведущих по выпуску лекарств за Уралом - стали внедрять в декабре 2020 года. Опытные эксперты бесплатно провели полный ее аудит - от закупки и хранения сырья до упаковки готовой продукции. Он показал, почему с конвейера сходит брак и откуда берутся поломки и простои.
А сэкономить рабочее время удалось, всего лишь изменив систему хранения инструмента, по-новому обустроив рабочие места и убрав лишние операции. В результате востребованное лекарство, которое уменьшает вязкость крови, теперь производят с удвоенной скоростью.
Раньше выпускали около 12 тысяч упаковок за смену, сейчас - до 16,2 тысячи. Производительность труда выросла почти на 30 процентов. И дополнительные инвестиции не понадобились.
"Опыт предприятий показывает: все процессы протекают в среднем на четверть быстрее, повышается выработка, снижаются объемы незавершенного. Это дает возможность за счет высвободившихся ресурсов увеличивать инвестиции в производство, создавать новые рабочие места", - отмечает руководитель Кемеровского центра компетенций Дмитрий Перекрестов.
И, что не менее важно, благодаря переменам на предприятиях фармотрасли лекарства в два раза быстрее попадают в российские аптеки. И там тоже на складах не задерживаются.
В Череповце открылась новая детская поликлиника
Специалисты оказывают помощь не только детям города металлургов, но и семи районов Вологодчины. Раньше в детской больнице работал всего один кабинет консультативной помощи. Врачи были ограничены во времени, которое могли уделить пациентам. К тому же один кабинет делили сразу несколько врачей. Конечно, это было неудобно и для медиков, и для родителей с детьми.
Теперь в городе есть своя консультационная поликлиника. В течение дня маленьких пациентов осмотрят нефролог, онколог, аллерголог, уролог и гастроэнтеролог. "Мы будем принимать детей с различной патологией. Это могут быть первичные пациенты. Определим, нуждаются ли они в более глубоком обследовании. Если нуждаются, то направляем в стационар больницы. Также будем принимать хронических пациентов, которые регулярно нас посещают", - отметила Светлана Шапина, врач-нефролог Вологодской областной детской больницы № 2.
Что касается комфорта отремонтированной поликлиники города Шуя, то родители особенно довольны тем, что регистратура стала "открытой". Сотрудник, записывающий на прием к врачу, теперь не спрятан, как раньше, за высокой стойкой, а общается с посетителями "глаза в глаза". Из-за ковида пришлось все же поставить на столе прозрачные экраны, но общение все равно стало максимально открытым и удобным. Для ребятишек обустроены детские уголки, где малыши могут порисовать или полистать книжки.
Для мам с грудничками оборудованы комнаты для кормления грудью. Там обязательно есть раковина, чтобы помыть руки, пеленальный столик, кулер с водой. В целом, подчеркивают и посетители, и медики, помещения стали очень красивыми, светлыми и теплыми, так что и настроение создается соответствующее.
В рамках нацпроекта "Здравоохранение" реализуется комплекс мероприятий для снижения младенческой и детской смертности.
В частности, идет обновление и модернизация детских поликлиник и больниц.
Кроме того, в период беременности, родов и в послеродовый период получили медпомощь, в том числе за счет родовых сертификатов, более 3,6 миллиона женщин.
Повышена квалификация более 26 тысяч специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.
Новые детсады открываются в регионах благодаря нацпроектам
На чем в данном случае делает акцент нацпроект "Демография"? На том, чтобы открывались новые детсады с ясельными группами. Цель - все дети любого возраста должны иметь возможность ходить в садик. А мамы раньше выйти на работу. Еще одна задача - обеспечить доступность дошкольного образования всем детям.
Старый садик в Аи вмещал всего 70 ребятишек. Новый - современный, оборудованный всем необходимым для развития и комфорта детей, - рассчитан на 140 мест. Сегодня это один из самых больших сельских детских садов в крае.
В камышинском детсаду № 1 в Волгоградской области открылся второй корпус. Теперь здесь есть музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога. Изучают дети и правила дорожного движения. В игровой форме, понятно. Как и в интерактивном кабинете. "Воспитатель, например, спрашивает детей: "Кошка - дикое или домашнее животное?" Ребята нажимают на кнопки. Правильно ответил - на экране смайлик улыбается. Если нет, плачет", - рассказала заведующая детсадом Эсмира Садыхова. Задают и более сложные вопросы - по возрасту.
В Калуге детсад в новом микрорайоне "Кошелев-проект" открылся уже в рамках федеральной программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда". На его строительство из госбюджета выделили более 275 миллионов рублей, сообщили в минстрое области.
"Микрорайон "Кошелев-проект" активно развивается, число молодых семей в нем увеличивается с каждым днем. Так что "Мечта" действительно был мечтой многих жителей, - пояснил городской голова Дмитрий Денисов. - Сейчас он готов принять 350 детей. Всем им будет где играть, учиться, заняться спортом и погулять".
Программа "Стимул" как раз и создана для финансирования строительства социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах, в том числе - школ и детсадов.