Изучать Вселенную, играть в интерактивном кабинете и сдать онлайн-экзамен

"Квазар-КВО" в "Бадарах" - часть огромного радиотелескопа. Два других элемента расположены в Санкт-Петербурге и Карачаево-Черкесии. Без него не будут работать "Яндекс-карты" или 2ГИС в смартфоне. В Иркутской области активно развивается научный туризм. "Квазар-КВО" в "Бадарах" производит наибольшее впечатление. Недавно им восхищались школьники - победители "Космической викторины". Фото: Анастасия Украинская