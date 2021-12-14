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14.12.2021 02:00
Рубрика: Экономика

Как подорожавшая логистика отразится на стоимости товаров

Текст: Евгений Гайва
Галопирующий рост тарифов на перевозку грузов в следующем году сменится стабилизацией, считают опрошенные "РГ" представители логистических компаний.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Но уже выросшую стоимость доставки продавцы начнут закладывать в конечные цены для потребителей. В результате, наиболее зависимые от стоимости доставки товары могут подорожать в среднем от 3 до 10%.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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По итогам 2021 года тарифы на перевозку различными видами транспорта в среднем выросли от 20 до 50%, но по отдельным направлениям повышение было более заметным. Если бы не было такого серьезного роста тарифов на перевозку, поставщики могли бы подождать какое-то время, не повышая цены в расчете на понижение, отмечает член президиума Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель. "Но когда рост цен стал кратным, товары с высокой долей стоимости логистики безусловно будут отыгрывать стоимость логистики и дорожать", - говорит она. Пока на январь понижения тарифов не происходит, потому что провозных мощностей не хватает, замечает эксперт.

Цены на поставку регулируются контрактами, которые учитывают объем грузов, различными преференциями. В долгосрочных контрактах может указываться минимальная ставка, но дополнениями к договору тарифы будут меняться.

В следующем году ставки на перевозку закрепятся на достигнутом уровне, возможно даже произойдет незначительное снижение на 5 - 7,5% к июню-августу в мультимодальном сегменте, говорит заместитель генерального директора по работе с ключевыми клиентами компании Stalogistic Александр Видинеев. Но это произойдет, если не появятся дополнительные негативные факторы. Например, весной этого года рост цен на контейнерные перевозки начался в том числе после инцидента в Суэцком канале, где застрял сухогруз Ever Given.

С такой оценкой согласен ведущий специалист по интермодальным перевозкам логистической компании "Даксер" Владимир Френтий. По его словам, после предпраздничного ажиотажа тарифы могут снизиться весной и летом. После Нового года должны снижаться, прежде всего, ставки на контейнерные перевозки, заторы в мировых портах уже сокращаются, отмечает директор операционного департамента группы компаний AsstrA Денис Гураль. Но по другим видам транспорта продолжится рост. Тарифы на железнодорожные перевозки на 2022 год планируется индексировать на уровне 6,8%. Продолжат также расти тарифы в первой половине 2022 года и в секторе автоперевозок, говорит представитель логистической компании.

Еще менее оптимистичны в компании Gebrueder Weiss в России. Снижения цен на международные перевозки в ближайшее время вряд ли стоит ждать, напротив, возможен их дальнейший рост на 5-20% в зависимости от вида транспорта и результативности мер по увеличению пропускной способности транспортной инфраструктуры, указывает генеральный директор компании Владимир Серебряков. Тарифы снова пойдут вверх во второй половине 2021 в связи с высоким сезоном и все большим количеством грузов, добавляют в компании ACEX.

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В результате, к уже произошедшему росту стоимости доставки может добавиться новое повышение тарифов. Больше всего удорожание логистики скажется на недорогих товарах, в стоимости которых высока доля стоимости доставки. Например, это канцелярские товары, недорогой текстиль, средства гигиены или дешевые стройматериалы, такие как песок, щебень. По оценкам представителей транспортных компаний, конечная стоимость таких товаров может вырасти на треть или половину от увеличившихся тарифов на перевозку, то есть примерно от 3 до 10%. Так, только индексация тарифов на железнодорожную перевозку в 6,8% приведет к росту конечной стоимости товаров до 3%.

Но и на стоимости дорогих товаров, таких как автомобили, бытовая техника, мебель ситуация в грузоперевозках также скажется из-за увеличения сроков доставки. Расходы на хранение товаров будут заложены в их конечную цену для потребителя.

В результате логистического кризиса этого года товаров, для которых логистика стала ощутимой в их себестоимости, стало больше, замечает Заседатель.

Экономика Транспорт

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