Как полицейские разных стран вакцинируются от коронавируса

В полицейских профессиональных сообществах активно обсуждается тема вакцинации. Вернее, как убедить или заставить своих коллег привиться от ковида. Так, президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов рассказал о любопытной инициативе - вынести проблему вакцинации полицейских на широкое обсуждение. И такое обсуждение уже идет. Так, около десятка руководителей национальных секций МПА высказались в чатах. Вот выдержки из этих сообщений.

Эстония. Уважаемые коллеги. В Эстонии было принято решение, что все сотрудники полиции должны будут пройти вакцинацию, чтобы продолжать работать в органах. Мы бы хотели знать, какова ситуация в вашей стране и, что еще более важно, было ли большое сопротивление со стороны полицейских в связи с вакцинацией, и если было, то как вы решили эту проблему: мотивировали или убедили их сделать прививку. Мы были бы очень признательны, если вы поделитесь своим опытом, чтобы, возможно, использовать его в целях сохранения рабочих мест за нашими сотрудниками.

Новая Зеландия. В Новой Зеландии все сотрудники полиции, включая служащих и гражданский персонал, должны быть полностью вакцинированы к январю 2022 года. Некоторые сотрудники ведомства из 13 000 человек стали сопротивляться этому. В результате многие угрожали подать в отставку. Время покажет, сколько из них сделают это, поскольку наши суды обеспечивают защиту прав работодателей увольнять работников, не прошедших вакцинацию.

Австрия. В Австрии 1 февраля будет введена всеобщая обязательная вакцинация. Каждые три месяца непривитым будет приходить штраф. В настоящее время не планируется введение ответственности за непрохождение вакцинации в соответствии с трудовым законодательством.

Финляндия. У нас в Финляндии собираются принять закон, обязывающий всех медицинских работников проходить вакцинацию. Пока подобные меры в отношении других групп не обсуждаются. Много шума здесь создают те, кто выступает против вакцинации и введения ковидных паспортов. Их позиция слабо аргументирована и основана на фантазиях.

Бельгия. В Бельгии то же самое, что в Финляндии.

Исландия. Никаких специальных требований, законов или иных мер. Население в целом, а также работники, непосредственно контактирующие с людьми, прививаются.

Ирландия. Никаких требований или законов в Ирландии, 92% населения старше 12 лет полностью вакцинированы, 30% прошли ревакцинацию. Самым большим стимулом делать прививку является то, что после нее коронавирус переносится легче.

Германия. Обстановка в Германии такая же, как в Финляндии и Бельгии. В рядах нашей полиции 90% человек полностью вакцинированы, около 40% прошли повторную вакцинацию. Среди населения 70% человек полностью вакцинированы, около 20% ревакцинированы.

Италия. В Италии было реализовано 110 миллионов доз на 60-миллионное население, 88% населения Италии старше 12 лет в настоящее время вакцинировано. Поэтому в Италии ситуация в целом лучше, чем в прошлом году. К сожалению, 18% полицейских не сделали прививку, и с 15 декабря их будут отстранять от службы, если они не сделают ее. Лично я считаю, что это правильно. Люди "в форме", такие как медработники и учителя, должны смело подавать пример и быть сторонниками вакцинации. К сожалению, существуют опасные очаги сопротивления, которые вредят чести и репутации тех, кто должен охранять общественный порядок, а на деле фактически демонстрирует отказ от исполнения своих служебных обязанностей. Лично я считаю, что вопрос обязательной вакцинации должен быть в повестке у различных правительств. Больше не может быть никаких "но". Я должен также отметить, что большинство сотрудников полиции не создавали значительных проблем. Многие поняли, что эффект вакцинации, даже если она не предотвращает коронавирус, борется с ним, смягчая его проявление. Появляется возможность лечить болезнь дома, как обычный грипп. Число людей в реанимационных отделениях (почти все без прививок) после вакцинации значительно сократилось, что должно было убедить многих скептиков.