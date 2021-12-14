Какие болезни предупреждает солнечный свет

Все участники заполнили анкеты, по которым было определено, что 19% участников с заболеванием проводили летом на открытом воздухе менее получаса в день. Среди здоровых менее получаса на свежем воздухе проводили только 6%.
У тех же, кто проводил на воздухе от 30 до 60 минут в день, рассеянный склероз развивался на 52% реже.
Таким образом, делают вывод ученые, солнечный свет является отличной профилактикой развития рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний типа деменции, болезни Паркинсона и других. Причем активное пребывание на солнце в первый год жизни защищает от развития болезни в более позднем возрасте.
Также ученые сравнили уровень заболеваемости аутоиммунными недугами жителей северных и южных широт. Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Neurology, у участников из Флориды риск развития заболевания оказался на 21% меньше, чем у жителей Нью-Йорка.
Кстати, установлено, что солнцезащитный крем не снижает лечебного эффекта солнечных лучей.
Теперь ученые проверят, может ли солнечный свет или прием витамина D предотвратить развитие рассеянного склероза.