Какие болезни предупреждает солнечный свет

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели новое исследование о влиянии солнечного света на здоровье человека. Для эксперимента были отобраны более 300 человек в возрасте от 3 до 22 лет, страдающие рассеянным склерозом, и более 500 их здоровых ровесников.

Все участники заполнили анкеты, по которым было определено, что 19% участников с заболеванием проводили летом на открытом воздухе менее получаса в день. Среди здоровых менее получаса на свежем воздухе проводили только 6%.

У тех же, кто проводил на воздухе от 30 до 60 минут в день, рассеянный склероз развивался на 52% реже.

Таким образом, делают вывод ученые, солнечный свет является отличной профилактикой развития рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний типа деменции, болезни Паркинсона и других. Причем активное пребывание на солнце в первый год жизни защищает от развития болезни в более позднем возрасте.

Также ученые сравнили уровень заболеваемости аутоиммунными недугами жителей северных и южных широт. Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Neurology, у участников из Флориды риск развития заболевания оказался на 21% меньше, чем у жителей Нью-Йорка.

Кстати, установлено, что солнцезащитный крем не снижает лечебного эффекта солнечных лучей.

Теперь ученые проверят, может ли солнечный свет или прием витамина D предотвратить развитие рассеянного склероза.