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Канадский стриминг снял документальный сериал об Александре Петрове

Новости
    14.12.2021, 15:07
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: stories.stream Фото: stories.stream
Фото: stories.stream

Звучит весьма неожиданно, но факт: новейший канадский онлайн-кинотеатр stories.stream, открывшийся сразу на русском языке, стартует с оригинального документального сериала собственного производства про Александра Петрова - самого востребованного российского актёра современности.

Восьмисерийный проект называется "Вопреки" (в оригинале - "Под давлением", Under Pressure). Он снимался с 2019 года - авторы неотступно сопровождали Петрова, собирая материал.

Обещается "фильм столь же честный, дерзкий и непредсказуемый, как его главный герой". "Таким Сашу Петрова вы ещё точно не видели", - утверждается в синопсисе. На странице сериала уже доступен четырёхминутный трейлер (18+), где, помимо прочего, звучат стихи Петрова и отмечается, что он как поэт собирает стадионы.

Премьера - 19 декабря.

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