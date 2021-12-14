Канадский стриминг снял документальный сериал об Александре Петрове

Звучит весьма неожиданно, но факт: новейший канадский онлайн-кинотеатр stories.stream, открывшийся сразу на русском языке, стартует с оригинального документального сериала собственного производства про Александра Петрова - самого востребованного российского актёра современности.

Восьмисерийный проект называется "Вопреки" (в оригинале - "Под давлением", Under Pressure). Он снимался с 2019 года - авторы неотступно сопровождали Петрова, собирая материал.

Обещается "фильм столь же честный, дерзкий и непредсказуемый, как его главный герой". "Таким Сашу Петрова вы ещё точно не видели", - утверждается в синопсисе. На странице сериала уже доступен четырёхминутный трейлер (18+), где, помимо прочего, звучат стихи Петрова и отмечается, что он как поэт собирает стадионы.

Премьера - 19 декабря.