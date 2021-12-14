Кардиолог назвала три самых вредных гарнира для сердца и сосудов

Чтобы сохранить сердце и сосуды здоровыми, достаточно правильно - разнообразно, сбалансированно - питаться. Если соблюдать это правило, то не нужно принимать какие-то дополнительные витамины и добавки, как бы активно их вам не рекламировали, считает кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

"Если вам сумели внушить, что прием добавок сможет вас оздоровить, принимайте. Но мое мнение как врача, вы будете не туда тратить свою энергию. Энергия должна идти на физическую активность, на коррекцию питания, на развитие и плановые обследования здоровья", - отметила кардиолог.

Что касается питания, то для человека, у которого нет противопоказаний по состоянию здоровья, практически нет ограничения в продуктах. Но существует такая категория пищи, которую рекомендуется резко сократить к потреблению, есть "по праздникам", как выразилась кардиолог.

В частности, среди распространенных гарниров можно выделить жареную картошку и пюре, а также белый шлифованный рис и каши быстрого приготовления.

Кроме того, в списке "праздничных" продуктов - колбасы, паштеты, пельмени, кетчуп, майонез, соевый соус, сладости (в том числе мед и варенье), икра и хлеб из муки высшего сорта (включая лаваши).