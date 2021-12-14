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14.12.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Каждый пятый россиянин в день зарплаты мечтает об увольнении

Текст: Алексей Дуэль
Идея о том, что необходимо найти другую работу, посещает 26% российских работников в день получения зарплаты. Это самая популярная причина для увольнения из компании, выяснили исследователи онлайн-университета Skypro.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Второй по популярности повод помечтать о новой работе - неадекватное поведение заказчиков или клиентов (15%). Кроме того, 13% сотрудников задумываются об увольнении, когда получают задание, которое им не нравится. Еще 12% готовы разорвать контракт после неприятного разговора с начальником. Решить свои жизненные проблемы таким способом надеются еще 10% респондентов, а для 8% главный мотив увольнения - плохая погода за окном.

Фото: iStock
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Однако в большинстве случаев эти мысли так и остаются бесплодными мечтами - реально к смене работы готовы только 10% занятых россиян, уверяют аналитики Skypro. Такие мысли чаще других приходят в голову маркетологам (10%), медикам и работникам общепита (по 9%). Намного реже об увольнении думают те, кто работает на производстве (6%), в индустрии моды, а также спортсмены (по 4%).

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