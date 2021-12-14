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Рубрика: Экономика

Клиенты банков смогут выбирать страховщика по кредиту

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8635)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить правила допуска страховых организаций к страхованию рисков заемщиков. Если идею одобрят, потребитель сможет сам выбирать страховщика по кредиту и менять его, не опасаясь повышения ставки по ссуде.

Сейчас страхование фактически стало одним из условий кредитования - при отказе купить полис банк может повысить ставку или вовсе отказать в выдаче ссуды (хотя не имеет на это права). В теории заемщик может отказаться от полиса или сам выбрать страховую компанию, но на практике решение банк принимает по своему усмотрению. Менеджер просто выдает заемщику список страховых компаний, которые являются либо "дочками" банка, либо его партнерской организацией.

ФАС предлагает, чтобы банки принимали полисы всех страховщиков, имеющих уровень кредитного ­рейтинга, который определит правительство. Как результат - банки не смогут навязывать "своего" страховщика.

"Кредитные организации также не смогут представлять неточную информацию о возможности заключения договора с тем или иным страховщиком, так как информация о кредитном рейтинге общедоступна", - пояснили в пресс-службе ФАС.

После утверждения новых правил заемщики смогут выбирать подходящего под требования банка и приемлемого для себя страховщика.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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При этом страховые компании с низким кредитным рейтингом или вовсе без него тоже смогут предложить заемщикам свои услуги. Для этого необходимо будет пройти через действующие в банках процедуры проверки финансовой устойчивости и платежеспособности.

Также ФАС предлагает закрепить право заемщика на замену страховой компании без пересмотра условий кредитного договора. Сейчас это сделать практически нереально.

По словам руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, банки сейчас являются основным каналом продаж страховок по жизни и здоровью. При этом они умудряются заработать несколько раз - за подключение заемщика к коллективным договорам, агентские комиссии банка за страховку (до 90% стоимости полиса), некоторые банки включают стоимость полиса в "тело" кредита и начисляют сверху проценты.

Страхование фактически стало одним из условий кредитования - при отказе от полиса банк может повысить ставку или вовсе отказать в выдаче ссуды

"С банковскими страховками, несмотря на серьезные усилия регулятора и законодателей, потребитель все время находится в положении цугцванг. Если он не соглашается на страховку, то кредит ему могут и не дать. Если он берет страховку и потом пользуется возможностью периода охлаждения, то проценты по кредиту возрастают и в итоге он платит те же деньги, что и со страховкой. Если потребитель остается со страховкой, то в лучшем случае он просто переплатит, в худшем - при наступлении страхового случая ему придется судиться со страховой, с высокой долей вероятности проиграть и досрочно погашать банку кредит. Мы расцениваем нынешнюю модель банковского страхования как недобросовестную практику", - отмечает Лазарева.

Сейчас банки часто работают либо с дочерними страховщиками, либо с аффилированными партнерами. "В нашей практике не было еще ни одного случая, когда потребитель принес бы свой страховой полис и банк выдал бы ему кредит с учетом этого полиса. У всех "внутренние требования или правила", а потребитель потом ходит с пачкой полисов якобы страхующих один и тот же риск - жизнь заемщика. При этом если заемщика не станет, то его семья вынуждена будет долгое время доказывать в судах, что смерть - это страховой случай", - пояснила она.

Член генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер BGP Litigation Ирина Акимова отмечает, что ежегодно ФАС фиксирует более 150 жалоб клиентов на навязывание услуг конкретных страховщиков. По ее мнению, говорить о том, что инициатива полностью решит проблему, пока рано. "При желании ничто не помешает банку не предоставить перечень страховых компаний потребителю. Таким образом факт навязывания, хоть и в другом виде, может остаться", - пояснила она.

Фото: istock
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Сами страховщики отмечают, что ситуация на рынке в последние годы изменилась. "Основные кредитные организации работают, как правило, с несколькими и даже десятками страховщиков. Со стороны регуляторов было инициировано несколько нормативных актов, в том числе законов, которые направлены на недопущение навязывания как продуктов, так и конкретных страховщиков", - отмечает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин.

По его словам, страховые компании участвовали в разработке новых правил. Их основные опасения связаны с введением рейтингов. "Институт рейтингования не на 100% внедрен в практику и это создает определенные проблемы: ряд страховщиков не успеют получить рейтинги, получение рейтинга и его постоянная актуализация требуют дополнительных затрат, у страховщика может быть несколько рейтингов различного уровня, возможен отзыв рейтинга, рейтинг оценивает компанию в целом, но не продукт и сервис и так далее", - пояснил он, добавив, что все эти вопросы необходимо решить до начала действия документа.

Отказ от системы аккредитации страховщиков при банках "позволит оптимизировать стоимость страхования, сделает продукты страховщиков более доступными для населения, повысит доверие к услугам страховщиков и приведет к росту проникновения страховых услуг", уверена председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина. При этом пострадают только банки, которые потеряют комиссии от аккредитованных страховщиков.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Страхование Правительство ФАС

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