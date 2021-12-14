Комитет Госдумы одобрил инициативу о пожизненном наказании для педофилов

Авторами законопроекта являются сенатор Андрей Турчак, депутаты Государственной Думы Павел Крашенинников и Александр Хинштейн.
"В связи с резонансными преступлениями в отношении детей не утихают дискуссии об ужесточении наказания для педофилов. В обществе периодически даже возникают предложения о возвращении смертной казни за подобные преступления, - заявил Павел Крашенинников. - По моему мнению, как и по мнению многих экспертов, пожизненное лишение свободы - наказание более жесткое, чем смертная казнь. Нашим законопроектом предлагается применять меру пожизненного заключения на преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенных повторно и при отягчающих обстоятельствах".
По его словам, в настоящее время по ч. 5 статьи 131 "Изнасилование" и по ч. 5 статьи 132 "Насильственные действия сексуального характера" максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения преступления ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет. Внесенный в Госдуму проект поправок в УК предлагает распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления и в отношении несовершеннолетних до 18 лет.
Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних. А также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Таким образом, по всем вышеуказанным преступлениям в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних до 18 лет, совершенным ранее судимым педофилом-рецидивистом, либо совершенным при отягчающих обстоятельствах, будет предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Расследование указанных преступлений будет отнесено к компетенции следователей Следственного комитета.
По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году за повторное изнасилование ребенка до 14 лет педофилом-рецидивистом было осуждено 4 человека. Слово "всего" в данном случае не подходит. Это очень много. В этом году за шесть месяцев осуждены уже 3 педофила-рецидивиста, вновь изнасиловавших детей.
Кроме того, за повторные насильственные действия сексуального характера в отношении детей в прошлом году были осуждены 38 педофилов-рецидивистов. В этом году за шесть месяцев по данному пункту осуждены 15 педофилов-рецивидистов. Таким образом, ежегодно несколько десятков человек отправляются за решетку за то, что вновь надругались над ребенком.
Напомним также, что еще в 2012 году был принят закон, допускающий химическую кастрацию педофилов. Только она возможна с согласия самого педофила. Широкого распространения данная процедура не получила, и это мягко говоря. Специалисты не могут назвать ни одного такого примера.