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Рубрика: Власть

Комитет Госдумы одобрил инициативу о пожизненном наказании для педофилов

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8635)
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание для педофилов. Инициатива предлагает ввести пожизненный срок за повторные преступления против, выразимся сухим юридическим языком, половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Авторами законопроекта являются сенатор Андрей Турчак, депутаты Государственной Думы Павел Крашенинников и Александр Хинштейн.

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"В связи с резонансными преступлениями в отношении детей не утихают дискуссии об ужесточении наказания для педофилов. В обществе периодически даже возникают предложения о возвращении смертной казни за подобные преступления, - заявил Павел Крашенинников. - По моему мнению, как и по мнению многих экспертов, пожизненное лишение свободы - наказание более жесткое, чем смертная казнь. Нашим законопроектом предлагается применять меру пожизненного заключения на преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенных повторно и при отягчающих обстоятельствах".

По его словам, в настоящее время по ч. 5 статьи 131 "Изнасилование" и по ч. 5 статьи 132 "Насильственные действия сексуального характера" максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения преступления ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет. Внесенный в Госдуму проект поправок в УК предлагает распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления и в отношении несовершеннолетних до 18 лет.

Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних. А также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Каждый год десятки педофилов отправляются в тюрьму за повторное преступление

Таким образом, по всем вышеуказанным преступлениям в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних до 18 лет, совершенным ранее судимым педофилом-рецидивистом, либо совершенным при отягчающих обстоятельствах, будет предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Расследование указанных преступлений будет отнесено к компетенции следователей Следственного комитета.

В Пензе педофила приговорили к пожизненному заключению

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году за повторное изнасилование ребенка до 14 лет педофилом-рецидивистом было осуждено 4 человека. Слово "всего" в данном случае не подходит. Это очень много. В этом году за шесть месяцев осуждены уже 3 педофила-рецидивиста, вновь изнасиловавших детей.

Кроме того, за повторные насильственные действия сексуального характера в отношении детей в прошлом году были осуждены 38 педофилов-рецидивистов. В этом году за шесть месяцев по данному пункту осуждены 15 педофилов-рецивидистов. Таким образом, ежегодно несколько десятков человек отправляются за решетку за то, что вновь надругались над ребенком.

Напомним также, что еще в 2012 году был принят закон, допускающий химическую кастрацию педофилов. Только она возможна с согласия самого педофила. Широкого распространения данная процедура не получила, и это мягко говоря. Специалисты не могут назвать ни одного такого примера.

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