Кредиты стали чаще брать на долгий срок

Россияне стали чаще брать длинные кредиты - срок достиг четырех лет (47,8 месяца), хотя еще год назад он составлял 44,7 месяца (3,7 года). Это следует из расчетов Национального кредитного бюро (НКБ) для "РГ".

"Спрос на длинные ссуды - это палка о двух концах: с одной стороны, ежемесячная нагрузка меньше (например, по ссуде на 100 тыс. руб. под 13% годовых на 47,8 месяца сумма ежемесячного платежа составит 2691 руб., по займу с теми же параметрами на 44,8 месяца - 2829 руб., но в первом случае переплата по процентам составит 28 624 руб., а во втором - 26 730 руб.), но на длинном горизонте увеличиваются риски финансовой стабильности заемщика (особенно если нет накоплений в размере 3-6 окладов), клиенту труднее спрогнозировать свой доход", - указал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Банкам выгодно предоставлять гражданам заемные средства на более продолжительный срок - в этом случае процентный доход больше. Как ранее отмечал ЦБ, выдача длинных беззалоговых кредитов сопряжена с повышенным риском: частота дефолтов заемщиков по таким ссудам в течение первого года с момента выдачи кредита больше, чем по краткосрочным.

По мнению ЦБ, по длинным кредитам заемщики чаще допускают просрочку, чем по краткосрочным

С февраля 2022 года ЦБ планирует ужесточить порядок расчета показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН - отношение среднемесячных платежей клиента по всем кредитам к среднемесячному доходу). Среднемесячные платежи будут рассчитываться исходя из предположения, что задолженность по таким займам выплачивается в течение четырех лет (сейчас - пяти). Это увеличит значения ПДН по длинным ссудам, а значит, должно сделать их выдачу более рисковой и менее выгодной для банков.