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Рубрика: Экономика

Криптовалюты дешевеют и разделяются, но пока не сдаются

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8635)
Криптовалюты заканчивают год довольно неудачно, дешевея вслед за опасениями по коронавирусу и высокой инфляции в мире. Оптимистичный сценарий пока предсказывает заметное восстановление стоимости криптовалют, пессимистичный - новое глубокое падение. Инвесторам по-прежнему стоит помнить, что рынок криптовалют крайне спекулятивный, несмотря на то, что в биткоин и другие виртуальные валюты начали гораздо больше вкладывать крупные зарубежные инвестиционные фонды.
Криптовалюты очень нестабильны, инвесторам в них ни в коем случае нельзя рисковать всеми деньгами. Фото: Александр Корольков Криптовалюты очень нестабильны, инвесторам в них ни в коем случае нельзя рисковать всеми деньгами. Фото: Александр Корольков
Криптовалюты очень нестабильны, инвесторам в них ни в коем случае нельзя рисковать всеми деньгами. Фото: Александр Корольков

К середине декабря самая популярная криптовалюта - биткоин, как следует из данных биржи CoinMarketCap, стоила около 47 тысяч долларов. Это довольно далеко от его же ноябрьского пика почти в 70 тысяч долларов, впрочем, как и от провального начала года, когда биткоин стоил около 30 тысяч долларов (правда, именно тогда его курс как раз начинал повышаться).

Фото: iStock
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В целом биткоин находится в очередном цикле снижения с начала декабря. Его взлеты в 2021 году, как и ряда других криптовалют, во многом обусловлены либо откровенными рыночными манипуляциями, либо притоком в "крипту" избытка денег, которые вливали в финансовые рынки ФРС США и Европейский ЦБ (ЕЦБ) для борьбы с последствиями коронакризиса. Поэтому в целом не случайно, что крипторынок ответил снижением на заявления ФРС о начале постепенного сворачивания программ стимулирования. Распродажи, как и на обычном фондовом рынке, провоцировали также новости о появлении нового штамма коронавируса "омикрон", слабые данные по рынку труда и статистика по рекордной за 40 лет инфляции в США (такие новости привлекают инвесторов в защитные активы, а не рисковые).

Сейчас крипторынок разделился на два направления: "хайповые" и "работающие" монеты, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. "Хайповая часть крипторынка очень проста и непредсказуема. При сохранении "бычьего" настроя рынка тут работает простая тактика: как можно раньше купить токен с модным именем или упоминаемым каким-то селебрити с армией поклонников. И успеть продать, пока он горячий", - говорит он. То есть фактически речь идет о чисто спекулятивной стратегии.

По прогнозу Купцикевича, от 2022 года не стоит ждать очередного утроения капитализации крипторынка. "При оптимистичном сценарии можно настраиваться на 50%-100% рост. Но стоит также держать руку на пульсе, так как устойчивые продажи биткоина или остановка экономического роста способны вытрясти из крипторынка пассажиров налегке, отправив его на коррекцию наподобие 2018 года с потерями до 80% по биткоину, вернув его на уровни пиков 2019 года", - предупреждает он. Пики 2019 года для биткоина - немногим выше 10 тысяч долларов за монету.

Криптовалюты падали на тех же новостях, что и фондовый рынок: появление штамма "омикрон", высокая инфляция и новые планы ФРС

Криптовалюты очень волатильны и нестабильны, продолжает аналитик. "Во время "медвежьих" рынков в 2014 и 2018 годах биткоин каждый раз терял более трех четверти цены от пиковых уровней до дна. Знаменитый сезон альткоинов в конце 2017 года и в первые месяцы 2018-го так сильно разогрел цены, что их пики до сих пор остаются недостижимыми для всех, кроме биткоина и эфира. А многие из этих проектов и вовсе перестали существовать. Даже сравнительно непродолжительная коррекция биткоина и всего крипторынка вслед за ним отняла более 50% от пиковых цен чуть более чем за месяц. Так что инвесторам в криптовалюты не стоит рисковать той суммой, которую они не могут себе позволить потерять полностью", - рекомендует Купцикевич.

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