Лукашенко назвал главные требования к управленцам страны

Александр Лукашенко: Я не тот человек, который лицемерит. В жизни не помню, чтобы я лицемерил.

Каждое очередное кадровое назначение белорусский президент, констатируют аналитики, использует и для того, чтобы напомнить о главных требованиях к управленцам. При этом профессионализм, опыт и способность управлять он всегда ставит на первое место. Об этом Александр Лукашенко заявил и во вторник во время представления в областном центре нового могилевского губернатора Анатолия Исаченко, информирует пресс-служба главы государства.

Оценивая состояние и перспективы региона, белорусский руководитель подтвердил, что область обладает достаточным экономическим потенциалом, хотя и обратил внимание на небольшое снижение инвестиционной активности. А "вкладывать деньги есть куда. Ведь в регионе обозначено более 240 перспективных для разработки месторождений полезных ископаемых. И все это пользуется огромным спросом", - констатировал Лукашенко.

Затронул он и демографическую проблему, которая в последнее время настораживает руководство страны. По его данным, за последние десять лет население в регионе сократилось на 70 тысяч человек. По сути, потерян крупный город. "Но главное - это перспективы. Если люди будут видеть здесь перспективу, то они будут жить в области", - убежден глава государства.

Кроме того, как известно, от кадров зависит решение большинства перспективных задач развития. Поэтому, давая совет новому руководству, президент пояснил, что формирование дееспособного кадрового потенциала - это то, над чем придется работать новому губернатору. При этом он предупредил, что ни в коем случае нельзя рубить с плеча. "Всегда людям надо давать шанс, - подчеркнул Лукашенко. - Надо давать дорогу молодым, но не забывать и про опытные кадры". Он отметил в этой связи, что с апреля 2019 года обновился почти весь кадровый реестр главы государства в области.

Особое внимание белорусский лидер обратил на борьбу с коррупционными проявлениями, жестко дав понять, что "с коррупцией - это не к нему. Если вы где-то попались, не ко мне", - акцентировал он внимание областного актива.

Характеризуя назначенного главу региона, он признался, что давно и пристально наблюдает за его профессиональной деятельностью и придерживается хорошего мнения о нем. Да и сам Лукашенко, по его словам, "очень трепетно относится родной области", напомнив, что здесь прошла вся его сознательная жизнь.