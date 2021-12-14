Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против Минска

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 декабря одобрил введение закона об уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении его страны. Об этом сообщает близкий к президенту Беларуси телеграмм-канал "Пул Первого".

Закон подразумевает лишение свободы на срок до шести лет, если призыв ввести санкции против Минска обращен к частным лицам и до десяти лет тюрьмы - если призыв обращен к другим государствам, международным и зарубежным организациям.

Если же призыв ввести ограничения сделан должностным лицом, или если такой призыв привел к введению санкций и ограничений, то это карается лишением свободы на срок до 12 лет.