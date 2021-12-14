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Рубрика: Экономика

Максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках выросла до 7,38%

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Средняя максимальная процентная ставка по депозитам в рублях в десяти наиболее популярных у вкладчиков отечественных банках выросла с 7,21% до 7,38% за первую декаду декабря. Это следует из материалов на сайте Банка России.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Рост ставки наблюдается с первой декады октября прошлого года, когда средняя максимальная ставка составляла 4,3%. Последний раз на уровне 7,3-7,4% ставка по вкладам была в мае 2019 года.

Банк России при расчете средней максимальной ставки учитывает данные кредитных организаций, которые привлекают наибольший объем депозитов физлиц. Это Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Открытие", Россельхозбанк, Тинькофф банк, а также МКБ и Совкомбанк.

Рост ставки по депозитам происходит вслед за повышение ключевой ставки Банка России, однако не столь высокими темпами. На данный момент ключевая ставка ЦБ - 7,5%, к концу года рынок ожидает еще одно повышение - до 8,5%, при этом инфляция в России с начала года уже набрала 8,4%. Таким образом, реальный доход от вкладов пока остается отрицательным.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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