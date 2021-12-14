Матвиенко дала старт "Елке желаний" в Совете Федерации

Российские сенаторы второй год подряд принимают участие в акции "Елка желаний", которую проводит президентская платформа "Россия - страна возможностей". Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ее заместители сняли с установленного с здании палаты праздничного дерева шары с желаниями детей.

Председателю СФ достался шар семилетней петербурженки Софьи Марковой, девочка хочет получить на Новый год набор "Лего" "Пряничный домик". "Я уверена, что такой замечательный подарок Софье наверняка захочет вручить Дед Мороз, - сказала Валентина Матвиенко. - Я потом свяжусь с Софьей, с ее мамой, посмотрю, как ее желание реализовалось".

На правах руководителя палаты она сняла с елки еще один шар. Тринадцатилетний Максим Андреев из Петербурга мечтает побывать в роли машиниста электропоезда. "Я обязательно организую такую возможность, чтобы Максим был машинистом самого быстрого электропоезда "Сапсан", - пообещала спикер.

Первый зампред СФ Андрей Яцкин выполнит желание Алексея Скоростиева, который мечтает побывать в Северной столице. Валентина Матвиенко, представляющая город в Совфеде, пообещала помочь с организацией поездки.

Ответственный за экономический блок заместитель председателя СФ Николай Журавлев вытянул шар Любови Чистяковой, она загадала планшет известного корейского бренда. "Я думаю, что она свою мечту реализует и получит планшет на Новый год", - сказал сенатор.

Галина Карелова, вице-спикер СФ, курирующая социальные вопросы, выполнит мечту Артема Ермолаева - мальчик получит желанный ноутбук. Константину Косачеву, отвечающему за международное сотрудничество, досталась места 14-летней Ульяны Ивановой, девочка также получит ноутбук.

По словам главы комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова (ее комитет отвечает за проведение акции) рассказала, в палату поступили желания от ребят из всех субъектов Федерации. Чаще всего дети просят в подарок различные гаджеты. "Это влияние времени", - отметила сенатор. Причем это не только компьютеры, но и аппаратура для творчества, например, электронные пианино. "Но есть и нематериальные желания: исполнить какую-то песню со знаменитым артистом, прилететь в резиденцию Деда Мороза, побывать в каких-то городах", - рассказала Лилия Гумерова. По ее словам, сенаторы охотно берутся за исполнение детских желаний и часто берутся сопровождать семью.

"Взрослым радостно поучаствовать в маленьком волшебстве в канун Нового года, - считает глава комитета. - Особенно помочь тем ребятам, которым оказалось чуть сложнее, чем другим".