Матвиенко дала старт "Елке желаний" в Совете Федерации

Новости

Роскомнадзор заблокирует The Insider за отсутствие маркировки иноагента 15:45
Жертвами взрыва автоцистерны с топливом на Гаити стали более 40 человек 15:44
Искусственный интеллект справился с работой ста сотрудников Роспатента 15:42
Верховная рада разрешила присутствие войск других стран на учениях в 2022 году 15:42
Западные критики в восторге от нового "Человека-паука" 15:38
Путин обсудит ситуацию с поликлиниками 15:22
Назван вклад интеллектуальной собственности в ВВП России 15:21
В колумбийском аэропорту произошло два взрыва 15:11
Названо главное условие получения господдержки личными хозяйствами 15:08
В МВД составили портрет интернет-мошенника 15:01
Правительство Москвы выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19 15:00
Мужа экс-кандидата в президенты Беларуси Тихановской осудили на 18 лет 14:55
Мишустин освободил от должности замглавы Росстата 14:53
Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон" 14:32
Скворцова предупредила об ускорении процессов старения из-за коронавируса 14:17
Владимирские власти отменили введение QR-кодов 13:58
Воробьев поручил позаботиться о пострадавших во время взрыва в Серпухове 13:56
Воробьев: В этом году в Подмосковье создано 60 тысяч рабочих мест 13:48
Воробьев: В 2023 году в Подмосковье пустят две линии МЦД 13:47
Суд прекратил дела о 91 штрафе ГИБДД в отношении Филиппа Киркорова 13:42
Телефонные мошенники в 2021 году нанесли ущерб в 45 миллиардов рублей 13:28
“Спутник Лайт” зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах 13:26
Песков заявил о надежде на успех переговоров по одобрению ВОЗ "Спутника V" 13:20
Появилось видео допроса пропавшей с миллионами кассирши из Ачинска 13:17
Содержание новой могилы Франко обходится Испании в 750 евро в месяц 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 15:26
Рубрика: Власть

Матвиенко дала старт "Елке желаний" в Совете Федерации

Текст: Галина Мисливская
Российские сенаторы второй год подряд принимают участие в акции "Елка желаний", которую проводит президентская платформа "Россия - страна возможностей". Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ее заместители сняли с установленного с здании палаты праздничного дерева шары с желаниями детей.

Председателю СФ достался шар семилетней петербурженки Софьи Марковой, девочка хочет получить на Новый год набор "Лего" "Пряничный домик". "Я уверена, что такой замечательный подарок Софье наверняка захочет вручить Дед Мороз, - сказала Валентина Матвиенко. - Я потом свяжусь с Софьей, с ее мамой, посмотрю, как ее желание реализовалось".

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Путин исполнит три детских желания

На правах руководителя палаты она сняла с елки еще один шар. Тринадцатилетний Максим Андреев из Петербурга мечтает побывать в роли машиниста электропоезда. "Я обязательно организую такую возможность, чтобы Максим был машинистом самого быстрого электропоезда "Сапсан", - пообещала спикер.

Первый зампред СФ Андрей Яцкин выполнит желание Алексея Скоростиева, который мечтает побывать в Северной столице. Валентина Матвиенко, представляющая город в Совфеде, пообещала помочь с организацией поездки.

Ответственный за экономический блок заместитель председателя СФ Николай Журавлев вытянул шар Любови Чистяковой, она загадала планшет известного корейского бренда. "Я думаю, что она свою мечту реализует и получит планшет на Новый год", - сказал сенатор.

Галина Карелова, вице-спикер СФ, курирующая социальные вопросы, выполнит мечту Артема Ермолаева - мальчик получит желанный ноутбук. Константину Косачеву, отвечающему за международное сотрудничество, досталась места 14-летней Ульяны Ивановой, девочка также получит ноутбук.

Сенаторы рассказали, чего ждут от кабмина в 2022 году

По словам главы комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова (ее комитет отвечает за проведение акции) рассказала, в палату поступили желания от ребят из всех субъектов Федерации. Чаще всего дети просят в подарок различные гаджеты. "Это влияние времени", - отметила сенатор. Причем это не только компьютеры, но и аппаратура для творчества, например, электронные пианино. "Но есть и нематериальные желания: исполнить какую-то песню со знаменитым артистом, прилететь в резиденцию Деда Мороза, побывать в каких-то городах", - рассказала Лилия Гумерова. По ее словам, сенаторы охотно берутся за исполнение детских желаний и часто берутся сопровождать семью.

"Взрослым радостно поучаствовать в маленьком волшебстве в канун Нового года, - считает глава комитета. - Особенно помочь тем ребятам, которым оказалось чуть сложнее, чем другим".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации РГ-Видео

Главное сегодня

Песков назвал неприемлемым проект резолюции ООН по климату
Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон"
Телефонные мошенники в 2021 году нанесли ущерб в 45 миллиардов рублей
Комитет ГД по здравоохранению поддержал поправки о QR-кодах в общественных местах
МВД разработало порядок информирования автовладельцев о вскрытии машины
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России