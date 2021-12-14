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Рубрика: Власть

Медведев назвал ошибочным выход США из Договора по ПРО

Текст: Владимир Кузьмин
Отказываясь 20 лет назад в одностороннем порядке от Договора об ограничении систем противоракетной обороны, США пытались развязать себе руки, чтобы создать современную систему национальной противоракетной обороны, но эта логика оказалась ошибочной, уверен заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Фото: Иван Лексунин/РГ Фото: Иван Лексунин/РГ
Фото: Иван Лексунин/РГ

"У России всегда было достаточно возможностей для защиты национальной безопасности на случай подобных шагов Вашингтона, - написал он в социальных сетях. - До сих пор у американцев нет надежного щита и против других стран, обладающих ядерным оружием, в том числе тех, кого они при помощи санкций попытались сделать изгоями".

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По словам Медведева, Россия сделала все возможное, чтобы сохранить в силе этот важнейший документ, однако американская администрация была непреклонна. Вашингтон только доказал, что для него собственные конъюнктурные внутриполитические интересы важнее последовательной работы для сохранения стратегической стабильности во всем мире. Принятое решение привело к росту недоверия в отношениях Москвы и Вашингтона, способствовало увеличению напряженности.

"Для нашей страны такая позиция американцев стала стимулом к улучшению деятельности оборонно-промышленного комплекса, созданию новых образцов вооружений", - подчеркнул зампред Совбеза. При этом Россия по-прежнему следует курсу на упрочение международной стабильности и безопасности и предлагает США совместную работу над укреплением стратегической стабильности.

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