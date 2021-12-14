Медведев призвал США не продвигать бездумно НАТО на восток

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал США не пытаться бездумно продвигать НАТО на восток или размещать ударные вооружения у границ России.

"Россия по-прежнему следует курсу на упрочение международной стабильности и безопасности", - написал он в социальных сетях. Москва предлагает Вашингтону совместную работу над укреплением стратегической стабильности, исходя из принципа неразрывности и взаимосвязанности стратегических наступательных и оборонительных вооружений, как это зафиксировано в продленном в прошлом году на пять лет Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Важно, чтобы и Вашингтон оставался верен этому курсу, был открыт для совместной работы с партнерами, в том числе в рамках ключевых стратегических соглашений, а не пытался бездумно продвигать НАТО на восток или размещать ударные вооружения у границ России", - подчеркнул Медведев.