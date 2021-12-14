МИД РФ: Минск не просил Москву помочь в урегулировании миграционного кризиса

Беларусь не обращалась к России за помощью в урегулировании кризиса с мигрантами, но Москва готова помочь в случае необходимости. Об этом заявил журналистам 13 декабря замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По его словам, пока что белорусская сторона сама вполне успешно справляется с кризисом.

Он подчеркнул, что Россия оказывает Беларуси большую экономическую и финансовую помощь в рамках 28 союзных программ, и что "вопросы миграции будут решаться именно в контексте вот этих планов".

При этом, добавил дипломат, "в случае обращения Беларуси мы готовы помочь с тем, чтобы оказать, допустим, ту же самую гуманитарную помощь".

В настоящее время тысячи мигрантов продолжают находиться на границе Беларуси и Польши, рассчитывая попасть через Польшу в Германию. Как ранее заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, у Минска больше нет ни денег, ни сил, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов, стремящихся в ЕС.