МИД России привлечет искусственный интеллект к анализу внешней политики

При этом конкретный круг задач ИИ пока что не определен. По словам Кирюшина, в МИД РФ много подразделений, которым нужна подобная система. В настоящее время ИИ уже используется для обработки визовых анкет, а также для общения с гражданами.

Сейчас определяется система и объем финансирования новой разработки. Предполагается, что в создании проекта примут участие ИСП РАН в качестве технологического партнера МИД РФ, а также МГИМО. Ранее ИСП РАН и МГИМО уже сделали Лабораторию решения задач в области международных отношений, которая также базируется на обработке больших объемов информации.

В рамках программы цифровой трансформации МИД РФ, утвержденной весной этого года, на создание надежных и безопасных систем, технологически независимых от иностранных комплектующих и программного обеспечения, в 2021-23 годах планируется потратить порядка 2,3 миллиарда рублей.

По словам разработчиков, одна из главных проблем заключается в том, что далеко не все данные находятся в нужном формате и подходят для обработки с помощью ИИ.