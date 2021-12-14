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Рубрика: Власть

МИД России привлечет искусственный интеллект к анализу внешней политики

Текст: Константин Волков
МИД РФ в 2022 году намерен создать "концептуальный проект" с использованием искусственного интеллекта (ИИ), который будет способен анализировать большие массивы данных в области внешней политики. Об этом заявил спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам цифровой трансформации Сергей Кирюшин, выступая на Открытой конференции Института системного программирования им. В.П. Иванникова (ИСП РАН) в начале декабря, сообщает РБК.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

При этом конкретный круг задач ИИ пока что не определен. По словам Кирюшина, в МИД РФ много подразделений, которым нужна подобная система. В настоящее время ИИ уже используется для обработки визовых анкет, а также для общения с гражданами.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Сейчас определяется система и объем финансирования новой разработки. Предполагается, что в создании проекта примут участие ИСП РАН в качестве технологического партнера МИД РФ, а также МГИМО. Ранее ИСП РАН и МГИМО уже сделали Лабораторию решения задач в области международных отношений, которая также базируется на обработке больших объемов информации.

В рамках программы цифровой трансформации МИД РФ, утвержденной весной этого года, на создание надежных и безопасных систем, технологически независимых от иностранных комплектующих и программного обеспечения, в 2021-23 годах планируется потратить порядка 2,3 миллиарда рублей.

По словам разработчиков, одна из главных проблем заключается в том, что далеко не все данные находятся в нужном формате и подходят для обработки с помощью ИИ.

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