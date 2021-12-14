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14.12.2021 21:20
Рубрика: В мире

Министр обороны Румынии неожиданно объяснил кражу топлива с базы США

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8635)
Румынские власти и военное командование США расследуют систематические кражи дизельного топлива с "Михаил Когэлничану" - главной американской военной базы в Румынии.

Выяснилось, что преступное сообщество, состоящее из румынских граждан, с 2017 года откачивало топливо из дизельных генераторов, предназначенных для электропитания базы. Среди участников группировки были и румынские рабочие, обслуживавшие генераторы.

Фото: tfist75 / youtube.com
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За это время преступники украли топлива примерно на два миллиона долларов. В настоящее время идет расследование инцидента, в ходе которого стало известно, что преступники воровали не только на самой базе, но и в ходе военных учений, проходящих в районе Констанцы.

В связи с произошедшим неожиданной оказалась реакция Минобороны Румынии на скандал. Как заявил министр обороны Василе Дынку, кражи топлива во многом - вина самих американцев, которые просто не учли особенностей румынской культуры.

"Это был пункт снабжения где-то за пределами базы. Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев, которые недостаточно хорошо знакомы с особенностями нашей культуры", - подчеркнул Дынку. Какие еще специфичные особенности местного менталитета следует принимать во внимание Пентагону, глава румынского оборонного ведомства не уточнил.

В базу "Михаил Когэлничану" США за последние годы вложили миллионы долларов, укрепляя присутствие НАТО в Румынии. Для альянса этот пункт важен в первую очередь потому, что позволяет оперативно следить за акваторией Черного моря с помощью самолетов-разведчиков.

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