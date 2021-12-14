Минсельхоз: Урожай пшеницы в РФ в этом году составит около 76 млн тонн

Урожай зерна в России в 2021 году превысит 123 млн тонн в чистом весе, из которых пшеницы - около 76 млн тонн, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа в Госдуме.

Полученный урожай превышает показатели, заложенные в госпрограмме, сказал министр.

Он подчеркнул, что это "полностью обеспечивает внутренние потребности и экспортные возможности нашей страны".

Дмитрий Патрушев также сообщил, что в этом году урожай масличных составит 23 млн тонн, сахарной свеклы - более 40 млн тонн, овощей - около 7 млн тонн овощей. Это больше, чем в прошлом году. Картофеля в организованном секторе будет накопано 6,7 млн тонн (в прошлом году - около 6,8 млн тонн).

Рекордный урожай зерна в России был получен в 2017 году - 135,5 млн тонн, из которых пшеницы - 86 млн тонн. В прошлом году было собрано 133,5 млн тонн зерна, почти 86 млн тонн пшеницы.