Мишустин обсудил с председателем правления "Интер РАО" ситуацию на рынке электроэнергии

Российским энергетикам необходимо соблюдать баланс между потребностью в электроэнергии на внутреннем рынке и экспортом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления "Интер РАО" Борисом Ковальчуком. Спрос на нее повышается повсеместно.

"Решения правительства по поддержке экономики в период пандемии благоприятно повлияли на спрос на электроэнергию, а в этом году сказались и климатические факторы, - подчеркнул глава правительства во время беседы с Борисом Ковальчуком. - В результате потребление электроэнергии динамично растет. В таких условиях важно соблюсти баланс между потребностями внутреннего рынка страны и экспортом".

В этом году общий прирост потребления электроэнергии в России составит исторический максимум в 5,5 процента, до 1,1 триллиона кВт/ч, сообщил глава "Интер РАО". Экспорт тоже выйдет на максимальные показатели - около 21,5 миллиарда кВт/ч. "Увеличение по отношению к 2020 году практически в два раза, а маржинальная доходность экспорта вырастет более чем в четыре раза", - подчеркнул Ковальчук. После длительного перерыва компания вернулась на рынок Грузии, транзитом осуществлены поставки в Армению и Турцию. Китай обратился за рекордными объемами электроэнергии - поставки могут достичь 4 миллиардов кВт/ч. "И Казахстан ввиду проблем на объектах генерации, внеплановых ремонтов, а также роста майнинговых ферм также обратился впервые за долгое время за коммерческими поставками", - сказал глава компании.

Разница в стоимости на внутреннем и внешних рынках дает экономике страны существенные конкурентные преимущества. "На фоне европейских цен порядка 200-300 евро за МВт/ч у нас цена ниже 30 евро", - заявил председатель правления "Интер РАО". По итогам года компания ожидает существенного улучшения своих финансовых показателей: выручка увеличится на 18 процентов и составит 1,17 триллиона рублей, чистая прибыль - 90 миллиардов рублей, что на 20 процентов больше.

В этом году общий прирост потребления электроэнергии в России составит исторический максимум в 5,5 процента, до 1,1 триллиона кВт/ч.

Между тем

Правительство поддержит студенческие научные сообщества. С 2022 года они смогут получать гранты на развитие до пяти миллионов рублей. Правила предоставления субсидий утвердил Михаил Мишустин. Гранты можно будет использовать для организации научных конференций, дискуссионных клубов, выставок, семинаров, а также для социальной поддержки членов научного сообщества и их дополнительного образования. Участвовать в конкурсе на получение федеральной поддержки смогут студенческие коллективы как государственных, так и коммерческих вузов. Отбор будет проводить Минобрнауки не реже двух раз в год.

Официально

Более 12,2 миллиарда рублей премьер-министр выделил из резервного фонда правительства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Из этих средств более 2,9 миллиарда предусмотрено сотрудникам образовательных учреждений, более 5,2 миллиарда - научным работникам, более 2,6 миллиарда - медицинским учреждениям и еще 1,3 миллиарда - сфере культуры. Министру труда и социальной защиты ранее было поручено взять исполнение этого решения под личный контроль. "Зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента", - подчеркнул Мишустин. Согласно майскому указу 2012 года зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100 процентов средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников - до 200 процентов.