Мишустин обсудил с председателем правления "Интер РАО" ситуацию на рынке электроэнергии

Новости

ДНР: Украинские власти разместили военную технику в населенных пунктах Донбасса 18:37
Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против Минска 18:36
Голикова: Все действительные в РФ ПЦР-тесты могут выявить "омикрон" 18:21
Госдума приняла во II чтении штрафы за аферы с ящиками для пожертвований 18:01
Собянин расширил проект имущественной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот 18:00
В столичном метро запустили поезд, посвященный Году науки и технологий 17:50
В КЧР вынесли приговор экс-начальнику МЧС республики 17:47
Новокузнецк стал лидером по сокращению выбросов в атмосферу в 2021 году 17:47
Собянин озвучил новый порядок действия QR-кодов 17:46
Центр Чумакова: Комбинированная вакцина против гриппа и COVID имеет усиливающий эффект 17:39
Путин выступил против введения под Новый год QR-кодов на транспорте 17:37
Учеба и проживание в специальных учебных центрах будут бесплатными 17:24
Голикова назвала неустойчивым снижение заболеваемости COVID-19 в регионах 17:08
Замдиректора Центра им. Гамалеи: Ревакцинировать каждые три месяца нецелесообразно 16:52
Максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках выросла до 7,38% 16:52
В Москве мужчина напал с ножом на курьера "Яндекса" 16:52
Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин года 16:40
ВЦИОМ: Большинство россиян относятся к украинцам как к братскому народу 16:36
Фонды ЖКХ и защиты прав дольщиков объединяют 16:34
В Минтрансе назвали расходы на ВСМ из Москвы в Петербург 16:32
Суд приговорил Тихановского к 18 годам в колонии усиленного режима 16:12
СМИ: ЕС намерен отказаться от долгосрочных контрактов на газ через 30 лет 16:08
В Южном Судане от неизвестной болезни умерли минимум 89 человек 16:03
Самая дорогая квашеная капуста в России продается в Якутии 15:52
Глава Минсельхоза: Производство сельхозпродукции в этом году снизится 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 18:31
Рубрика: Власть

Мишустин обсудил с председателем правления "Интер РАО" ситуацию на рынке электроэнергии

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8635)
Российским энергетикам необходимо соблюдать баланс между потребностью в электроэнергии на внутреннем рынке и экспортом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления "Интер РАО" Борисом Ковальчуком. Спрос на нее повышается повсеместно.
Борис Ковальчук рассказал Михаилу Мишустину о работе компании "Интер РАО". Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС Борис Ковальчук рассказал Михаилу Мишустину о работе компании "Интер РАО". Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
Борис Ковальчук рассказал Михаилу Мишустину о работе компании "Интер РАО". Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

"Решения правительства по поддержке экономики в период пандемии благоприятно повлияли на спрос на электроэнергию, а в этом году сказались и климатические факторы, - подчеркнул глава правительства во время беседы с Борисом Ковальчуком. - В результате потребление электроэнергии динамично растет. В таких условиях важно соблюсти баланс между потребностями внутреннего рынка страны и экспортом".

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Мишустин представил заявку Москвы на проведение "ЭКСПО-2030"

В этом году общий прирост потребления электроэнергии в России составит исторический максимум в 5,5 процента, до 1,1 триллиона кВт/ч, сообщил глава "Интер РАО". Экспорт тоже выйдет на максимальные показатели - около 21,5 миллиарда кВт/ч. "Увеличение по отношению к 2020 году практически в два раза, а маржинальная доходность экспорта вырастет более чем в четыре раза", - подчеркнул Ковальчук. После длительного перерыва компания вернулась на рынок Грузии, транзитом осуществлены поставки в Армению и Турцию. Китай обратился за рекордными объемами электроэнергии - поставки могут достичь 4 миллиардов кВт/ч. "И Казахстан ввиду проблем на объектах генерации, внеплановых ремонтов, а также роста майнинговых ферм также обратился впервые за долгое время за коммерческими поставками", - сказал глава компании.

Разница в стоимости на внутреннем и внешних рынках дает экономике страны существенные конкурентные преимущества. "На фоне европейских цен порядка 200-300 евро за МВт/ч у нас цена ниже 30 евро", - заявил председатель правления "Интер РАО". По итогам года компания ожидает существенного улучшения своих финансовых показателей: выручка увеличится на 18 процентов и составит 1,17 триллиона рублей, чистая прибыль - 90 миллиардов рублей, что на 20 процентов больше.

В этом году общий прирост потребления электроэнергии в России составит исторический максимум в 5,5 процента, до 1,1 триллиона кВт/ч.
Между тем

Правительство поддержит студенческие научные сообщества. С 2022 года они смогут получать гранты на развитие до пяти миллионов рублей. Правила предоставления субсидий утвердил Михаил Мишустин. Гранты можно будет использовать для организации научных конференций, дискуссионных клубов, выставок, семинаров, а также для социальной поддержки членов научного сообщества и их дополнительного образования. Участвовать в конкурсе на получение федеральной поддержки смогут студенческие коллективы как государственных, так и коммерческих вузов. Отбор будет проводить Минобрнауки не реже двух раз в год.

Официально

Более 12,2 миллиарда рублей премьер-министр выделил из резервного фонда правительства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Из этих средств более 2,9 миллиарда предусмотрено сотрудникам образовательных учреждений, более 5,2 миллиарда - научным работникам, более 2,6 миллиарда - медицинским учреждениям и еще 1,3 миллиарда - сфере культуры. Министру труда и социальной защиты ранее было поручено взять исполнение этого решения под личный контроль. "Зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента", - подчеркнул Мишустин. Согласно майскому указу 2012 года зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100 процентов средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников - до 200 процентов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Отрасли Энергетика Правительство Председатель Правительства Компании Энергетика Интер РАО ЕЭС

Главное сегодня

Президенты России и Франции провели телефонный разговор
Путин исполнил мечту ставропольской школьницы о посещении балета
Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон"
Госдума приняла проект о борьбе с "договорняками" в спорте
СМИ: ЕС намерен отказаться от долгосрочных контрактов на газ через 30 лет
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России