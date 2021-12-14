Мишустин освободил от должности замглавы Росстата

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Павла Смелова от должности заместителя руководителя Росстата. Уточняется, что Смелов покинул пост по собственной просьбе.

"Освободить Смелова Павла Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе", - говорится в документе.

Павел Смелов занимал пост заместителя руководителя Росстата с декабря 2019 года. На сайте Росстата указано, что он родился 1 июля 1983 года в Якутске. В 2005 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности "прикладная информатика (в экономике)" и Якутский институт в Москве по специальности "Менеджмент организации".