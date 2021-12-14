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Рубрика: Власть

Мишустин освободил от должности замглавы Росстата

Текст: Нина Егоршева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Павла Смелова от должности заместителя руководителя Росстата. Уточняется, что Смелов покинул пост по собственной просьбе.

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"Освободить Смелова Павла Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе", - говорится в документе.

Павел Смелов занимал пост заместителя руководителя Росстата с декабря 2019 года. На сайте Росстата указано, что он родился 1 июля 1983 года в Якутске. В 2005 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности "прикладная информатика (в экономике)" и Якутский институт в Москве по специальности "Менеджмент организации".

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