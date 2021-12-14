Мишустин отметил вклад правительства в рост спроса на электроэнергию

Российским энергетиками необходимо соблюдать баланс между потребностью в электроэнергии на внутреннем рынке и экспортом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Спрос на нее повышается повсеместно.

"Решения правительства по поддержке экономики в период пандемии благоприятно повлияли на спрос на электроэнергию, а в этом году сказались и климатические факторы, - подчеркнул глава правительства на встрече с председателем правления "Интер РАО" Борисом Ковальчуком. - В результате потребление электроэнергии динамично растет. В таких условиях важно соблюсти баланс между потребностями внутреннего рынка страны и экспортом".

В этом году общий прирост потребления электроэнергии в России составит исторический максимум в 5,5 процента, до 1,1 триллиона кВт/ч, сообщил глава "Интер РАО". Экспорт тоже выйдет на максимальные показатели - около 21,5 миллиарда кВт/ч. "Увеличение по отношению к 2020 году практически в 2 раза, а маржинальная доходность экспорта вырастет более чем в 4 раза", - подчеркнул Ковальчук.

Разница в стоимости на внутреннем и внешних рынках дает экономике страны существенные конкурентные преимущества. "На фоне европейских цен порядка 200-300 евро за МВт/ч у нас цена ниже 30 евро", - заявил председатель правления "Интер РАО".