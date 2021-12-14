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Рубрика: Власть

Мишустин представил заявку Москвы на проведение "ЭКСПО-2030"

Текст: Владимир Кузьмин
На 169-й сессии Генеральной Ассамблеи Международного бюро выставок премьер-министр Михаил Мишустин представил заявку Москвы на проведение "ЭКСПО-2030".

"Наша столица - олицетворение широкой русской души. Здесь всегда рады гостям и готовы обеспечить для них самые комфортные условия. Приезжайте и увидите все своими глазами!", - обратился он к участникам генассамблеи.

Фото: Пресс-служба СФ
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По словам главы российского правительства, Москва является одним из передовых мегаполисов мира, инфраструктура города отвечает самым высоким стандартам гостеприимства, комфорта и безопасности. "Убежден, что российская столица успешно справится с высокой миссией проведения "ЭКСПО", - сказал Мишустин.

Тема российской заявки - "Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира". Она, пояснил премьер, нацелена на формирование справедливого и устойчивого миропорядка, в котором благополучие человека неразрывно связано с жизнью в гармонии с окружающей средой.

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