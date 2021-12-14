Мишустин выделил более 12,2 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Более 12,2 миллиарда рублей премьер-министр Михаил Мишустин выделил из резервного фонда правительства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Средства распределены следующим образом:

- 2,9 миллиарда - сотрудникам образовательных учреждений;

- 5,2 миллиарда - научным работникам;

- 2,6 миллиарда - медицинским учреждениям;

- 1,3 миллиарда - сфере культуры.

Министру труда и социальной защиты ранее было поручено взять исполнение этого решения под личный контроль. "Зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента", - подчеркнул Мишустин.

Согласно майскому указу 2012 года зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100 процентов средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников - до 200 процентов.