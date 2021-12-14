Мультвселенная "Союзмультфильма" стала комиксом

Киностудия "Союзмультфильм" и издательство комиксов Bubble Comics решили соединить анимационное прошлое и комиксное настоящее и создали книгу комиксов "СоюзМультКомикс". Это 14 оригинальных сюжетов, авторы которых искали вдохновение в легендарных мультфильмах "Тайна третьей планеты", "Ну, погоди!", "Чебурашка", "Трое из Простоквашино", "Каникулы Бонифация", "Шайбу! Шайбу!" и других. Ожившие в комиксах любимые герои должны особенно понравиться читателям от 12 лет.

Генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская напомнила, что за 85 лет авторами "Союзмультфильма" была создана богатейшая мультвселенная, на мифологии которой выросли целые поколения.

"Это уникальный феномен, что спустя столько лет после своего создания яркие образы классики отечественной анимации продолжают раскрываться новыми гранями и смыслами в актуальных формах массового искусства", - отметила она.

Проект с Bubble Comics - уникальная возможность по-новому взглянуть на полюбившихся героев. Каждая из 14 историй выполнена в разных графических техниках, нашлось место и ностальгии, и тонкому юмору и даже смелому хоррору. Как вам идея ироничного детектива о героях "Ну, погоди!"? А может вы хотите узнать, что снится Чебурашке или что произойдет, если Лев Бонифаций окажется в демонической Трансильвании.

Несмотря на полную свободу и креативный подход к делу, авторам новых комиксов удалось сохранить характеры персонажей и оригинальные сюжетные лейтмотивы.

Фото: Предоставлено пресс-службой "Союзмультфильма"

Главный редактор Bubble Comics и составитель сборника Роман Котков рассказал, что над книгой работали лучшие российские авторы жанра - Александр Куликов, Артем Бизяев, Алекс Хатчетт, Алексей Горбут, Евгений Еронин, Алексей Волков, Виталий Терлецкий и многие другие. Каждый из них предложил свое видение новой истории в уникальном формате, будь то супергероика, манга, триллер, приключения или что-то совершенно новое.

"Уже в процессе мне пришла идея соединить все истории с помощью двух путешествующих между мирами злодеев - Кота и Пирата из "Голубого Щенка", которых я просто обожал в детстве и мечтал создать историю с ними. В итоге эти двое появляются в каждой истории сборника, а найти их - целый отдельный квест!", - интригует Роман Котков.

А вот что рассказывают сами авторы. Александр Куликов, блогер и сценарист сюжета "Ну, погоди!" уверен, что этот комиксный трибьют не только "Союзмультфильму", но и нашему детству.

"Рисовать героев из детства очень приятно. А еще приятнее взглянуть на них взрослым взглядом и порадоваться разным культурным отсылкам, которых я не замечал в детстве", - добавил Артем Бизяев, художник и сценарист истории о "Бременских музыкантах".

Книгу "СоюзМультКомикс" представят 18 декабря на фестивале BUBBLE Comics Con, а затем она появится в книжных магазинах и магазинах комиксов по всей стране.