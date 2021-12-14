Мультвселенная "Союзмультфильма" стала комиксом

Новости

Владимирские власти отменили введение QR-кодов 13:58
Воробьев поручил позаботиться о пострадавших во время взрыва в Серпухове 13:56
Воробьев: В этом году в Подмосковье создано 60 тысяч рабочих мест 13:48
Воробьев: В 2023 году в Подмосковье пустят две линии МЦД 13:47
Суд прекратил дела о 91 штрафе ГИБДД в отношении Филиппа Киркорова 13:42
Телефонные мошенники в 2021 году нанесли ущерб в 45 миллиардов рублей 13:28
“Спутник Лайт” зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах 13:26
Песков заявил о надежде на успех переговоров по одобрению ВОЗ "Спутника V" 13:20
Появилось видео допроса пропавшей с миллионами кассирши из Ачинска 13:17
Содержание новой могилы Франко обходится Испании в 750 евро в месяц 13:17
"Игра в кальмара" возглавила рейтинг сериалов года на Google 13:13
Попова: 11 человек, инфицированных "омикроном", были привиты, болеют легко 13:10
Датский суд отправил министра иммиграции в тюрьму из-за беженцев 13:09
Как получить выплату на второго ребенка до 3 лет из маткапитала 12:59
В Совфеде поддержали закон о публичной власти в регионах 12:55
Штраф в 1 млн рублей присудили СМИ-иноагенту The Insider за отсутствие маркировки 12:32
Хоккеист Голышев вернулся из НХЛ в "Автомобилист" 12:18
В Минске принят законопроект о геноциде белорусского народа в годы войны 12:18
Оперштаб: В Москве выявлено 1 976 новых случаев COVID-19 12:13
В электричках разрешили возить лыжи бесплатно 11:43
На Netflix подали иск на 10 млн из-за фильма "Пятница" с Козловским 11:42
Студенческие научные сообщества смогут получать гранты на развитие 11:42
МИД РФ: Минск не просил Москву помочь в урегулировании миграционного кризиса 11:40
В Москве нашли 260 тысяч "квадратов" недвижимости без хозяина 11:31
Режиссера Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 13:16
Рубрика: Культура

Мультвселенная "Союзмультфильма" стала комиксом

Текст: Наталья Лебедева
Киностудия "Союзмультфильм" и издательство комиксов Bubble Comics решили соединить анимационное прошлое и комиксное настоящее и создали книгу комиксов "СоюзМультКомикс". Это 14 оригинальных сюжетов, авторы которых искали вдохновение в легендарных мультфильмах "Тайна третьей планеты", "Ну, погоди!", "Чебурашка", "Трое из Простоквашино", "Каникулы Бонифация", "Шайбу! Шайбу!" и других. Ожившие в комиксах любимые герои должны особенно понравиться читателям от 12 лет.

Генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская напомнила, что за 85 лет авторами "Союзмультфильма" была создана богатейшая мультвселенная, на мифологии которой выросли целые поколения.

Фото: Предоставлено Студия Рок
В новой комедии "Летучий корабль" прозвучат хиты из советского мультфильма

"Это уникальный феномен, что спустя столько лет после своего создания яркие образы классики отечественной анимации продолжают раскрываться новыми гранями и смыслами в актуальных формах массового искусства", - отметила она.

Проект с Bubble Comics - уникальная возможность по-новому взглянуть на полюбившихся героев. Каждая из 14 историй выполнена в разных графических техниках, нашлось место и ностальгии, и тонкому юмору и даже смелому хоррору. Как вам идея ироничного детектива о героях "Ну, погоди!"? А может вы хотите узнать, что снится Чебурашке или что произойдет, если Лев Бонифаций окажется в демонической Трансильвании.

Несмотря на полную свободу и креативный подход к делу, авторам новых комиксов удалось сохранить характеры персонажей и оригинальные сюжетные лейтмотивы.

Фото: Предоставлено пресс-службой "Союзмультфильма"

Главный редактор Bubble Comics и составитель сборника Роман Котков рассказал, что над книгой работали лучшие российские авторы жанра - Александр Куликов, Артем Бизяев, Алекс Хатчетт, Алексей Горбут, Евгений Еронин, Алексей Волков, Виталий Терлецкий и многие другие. Каждый из них предложил свое видение новой истории в уникальном формате, будь то супергероика, манга, триллер, приключения или что-то совершенно новое.

"Уже в процессе мне пришла идея соединить все истории с помощью двух путешествующих между мирами злодеев - Кота и Пирата из "Голубого Щенка", которых я просто обожал в детстве и мечтал создать историю с ними. В итоге эти двое появляются в каждой истории сборника, а найти их - целый отдельный квест!", - интригует Роман Котков.

А вот что рассказывают сами авторы. Александр Куликов, блогер и сценарист сюжета "Ну, погоди!" уверен, что этот комиксный трибьют не только "Союзмультфильму", но и нашему детству.

"Рисовать героев из детства очень приятно. А еще приятнее взглянуть на них взрослым взглядом и порадоваться разным культурным отсылкам, которых я не замечал в детстве", - добавил Артем Бизяев, художник и сценарист истории о "Бременских музыкантах".

Книгу "СоюзМультКомикс" представят 18 декабря на фестивале BUBBLE Comics Con, а затем она появится в книжных магазинах и магазинах комиксов по всей стране.

Фото: Предоставлено пресс-службой "Союзмультфильма"
Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Литература

Главное сегодня

Песков назвал неприемлемым проект резолюции ООН по климату
Телефонные мошенники в 2021 году нанесли ущерб в 45 миллиардов рублей
Мишустин выделил более 12,2 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
МВД разработало порядок информирования автовладельцев о вскрытии машины
В Минздраве рассказали, кому необходимо ревакцинироваться
Михаил Пиотровский - об итогах 2021-го и планах Эрмитажа
Владимир Хотиненко - об истинном таланте, любви и жизненных принципах