МВД определило, как оповещать собственника о вскрытии полицией его квартиры

Такое проникновение, в том числе и со взломом, может произойти, если полицейские знают о нахождении в помещении преступников, нарколаборатории или наркопритона, незаконного оружия, если в этот момент здесь совершается преступление или кому-то стало плохо и срочно требуется помощь. В общем, таких ситуаций может быть несколько.

Документ предполагает, что полицейский обязан сообщить собственнику жилья об этом в течение 24 часов. Это может быть сделано любым возможным способом - по телефону, телеграфу, электронной почте, телефонограммой, лично. Для этого, разумеется, полицейский должен выяснить, кто владелец, его данные. И неважно, физическое это лицо или юридическое.

Сотруднику полиции придется предложить владельцу подписать протокол, что он сообщил о проникновении в жилье. Если владелец откажется, то полицейский на втором экземпляре протокола делает запись об отказе.