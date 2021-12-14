На Netflix подали иск на 10 млн из-за фильма "Пятница" с Козловским

Смежные права на песню "Прекрасное далеко" стали основанием для иска солистки Большого детского хора СССР Ольги Корольковой к компаниям "Развлекательный онлайн-сервис" (российское подразделение стримингового сервиса Netflix), киностудии "Медиа юниверсал ивент" и лейблу "Первое музыкальное издательство". Как пишут "Ведомости", сумма исковых требований - 10 млн рублей. Иск зарегистрирован на сайте суда.

"Прекрасное далеко" - детская песня композитора Евгения Крылатова, слова поэта Юрия Энтина. Известно, что впервые она прозвучала в фильме "Гостья из будущего" (1985 год, поёт Татьяна Дасковская). Позднее её исполняла Ольга Королькова, солистка Большого детского хора СССР.

Издание приводит мнение представителя ответчика - "Первого музыкального издательства". По его словам, Королькова считает нарушенными свои смежные права на исполнение песни из-за того, что она прозвучала в комедии "Пятница" (2016 год, в ролях Данила Козловский, Павел Деревянко и Сергей Бурунов). Лейбл пока не получил копию иска, он поступил в суд 8 декабря.