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На Netflix подали иск на 10 млн из-за фильма "Пятница" с Козловским

Новости
    14.12.2021, 11:42
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Смежные права на песню "Прекрасное далеко" стали основанием для иска солистки Большого детского хора СССР Ольги Корольковой к компаниям "Развлекательный онлайн-сервис" (российское подразделение стримингового сервиса Netflix), киностудии "Медиа юниверсал ивент" и лейблу "Первое музыкальное издательство". Как пишут "Ведомости", сумма исковых требований - 10 млн рублей. Иск зарегистрирован на сайте суда.

"Прекрасное далеко" - детская песня композитора Евгения Крылатова, слова поэта Юрия Энтина. Известно, что впервые она прозвучала в фильме "Гостья из будущего" (1985 год, поёт Татьяна Дасковская). Позднее её исполняла Ольга Королькова, солистка Большого детского хора СССР.

Издание приводит мнение представителя ответчика - "Первого музыкального издательства". По его словам, Королькова считает нарушенными свои смежные права на исполнение песни из-за того, что она прозвучала в комедии "Пятница" (2016 год, в ролях Данила Козловский, Павел Деревянко и Сергей Бурунов). Лейбл пока не получил копию иска, он поступил в суд 8 декабря.

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