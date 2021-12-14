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Рубрика: Общество

На шельфовой части "ледника Судного дня" заметили множество трещин

Текст: Юлия Мякишева

Ученые предупреждают о резких изменениях на одном из крупнейших ледников Антарктиды - Туэйтсе. Дело в том, что его плавучая часть, шельфовый ледник, покрывается трещинами. Его разрушение может спровоцировать значительное повышение уровня океана, и специалисты говорят, что произойдет это примерно в течение примерно пяти лет.

Фото: pixabay.com
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О мрачных итогах исследования сообщили ученые на заседании Американского геофизического союза. Ледник Туэйтса простирается на 120 километров вдоль западного побережья Антарктиды, ширина его плавучей части - 45 километров. Талая вода этого ледника уже является причиной примерно четырех процентов глобального повышения уровня моря. Радиолокационные изображения показывают, что большие трещины распространяются к центру шельфового ледника со скоростью до двух километров в год. Эти трещины ведут прямо к зоне слабого льда, что вызовет зигзагообразный разлом, который в конечном итоге приведет к разрушению всего ледника.

- Этот плавучий шельфовый ледник стабилизируется на шельфе морским мелководьем и действует как дамба, замедляющая поток льда с континента в океан. Если он расколется, то таяние ледника Туэйтс ускорится, и его вклад в повышение уровня моря увеличится на целых 25%. За последние годы открылось много новых разломов. Подобно растущей трещине в лобовом стекле автомобиля, медленно растущая трещина означает, что лобовое стекло слабое, а небольшой удар по автомобилю может привести к тому, что ветровое стекло внезапно разобьется на сотни осколков, - говорят ученые.

Кроме того, под шельф попадает теплая океанская вода, от которой может пострадать и материковый ледник, если растает он, то уровень моря поднимется на 65 сантиметров. Сейчас он сбрасывает в океан 50 миллиардов тонн льда в год, пишет BBC.

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