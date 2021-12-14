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Рубрика: Экономика

Назван вклад интеллектуальной собственности в ВВП России

Текст: Алексей Дуэль

Изобретения, открытия и другие виды интеллектуальной собственности обеспечивают России 5,6% ВВП. Об этом сказал журналистам глава Роспатента Григорий Ивлиев во время коллеги ведомства.

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"У нас недостаточен учет интеллектуальной собственности, многие не ставят на учет, не патентуют, мы этого просто не видим, поэтому 5,6% - цифра довольно условная, на самом деле, вклад больше, - объяснил Ивлиев. - Мы ведем работу по стимулированию учета, развиваем цифровые сервисы, подключаем их к порталу госуслуг, чтобы они были доступны всем заявителям в режиме 24/7".

По его словам, безупречной методики стоимостной оценки интеллектуальной собственности нет ни в одной стране мира.

Цифровая трансформация Роспатента, которая позволила перевести в цифровой формат все 27 государственных услуг, оказываемых ведомством, обошлась государству в 5,6 млрд рублей, добавил Ивлиев. По его словам, эти инвестиции государства могут окупить с помощью всего лишь одного удачного изобретения.

"Пример - патент на вакцины, - сказал глава федеральной службы по интеллектуальной собственности. - Мы обеспечили ускоренную процедуру регистрации, помогаем разработчикам заключать лицензионные соглашения с другими странам. Нашей стране это уже принесло большие суммы, поступления продолжаются".

Григорий Ивлиев не стал уточнять, о каких конкретно деньгах идет речь.

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