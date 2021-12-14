Назван вклад интеллектуальной собственности в ВВП России

Изобретения, открытия и другие виды интеллектуальной собственности обеспечивают России 5,6% ВВП. Об этом сказал журналистам глава Роспатента Григорий Ивлиев во время коллеги ведомства.

"У нас недостаточен учет интеллектуальной собственности, многие не ставят на учет, не патентуют, мы этого просто не видим, поэтому 5,6% - цифра довольно условная, на самом деле, вклад больше, - объяснил Ивлиев. - Мы ведем работу по стимулированию учета, развиваем цифровые сервисы, подключаем их к порталу госуслуг, чтобы они были доступны всем заявителям в режиме 24/7".

По его словам, безупречной методики стоимостной оценки интеллектуальной собственности нет ни в одной стране мира.

Цифровая трансформация Роспатента, которая позволила перевести в цифровой формат все 27 государственных услуг, оказываемых ведомством, обошлась государству в 5,6 млрд рублей, добавил Ивлиев. По его словам, эти инвестиции государства могут окупить с помощью всего лишь одного удачного изобретения.

"Пример - патент на вакцины, - сказал глава федеральной службы по интеллектуальной собственности. - Мы обеспечили ускоренную процедуру регистрации, помогаем разработчикам заключать лицензионные соглашения с другими странам. Нашей стране это уже принесло большие суммы, поступления продолжаются".

Григорий Ивлиев не стал уточнять, о каких конкретно деньгах идет речь.