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Рубрика: Экономика

Названо главное условие получения господдержки личными хозяйствами

Текст: Татьяна Карабут

Со следующего года Минсельхоз планирует впервые начать субсидировать личные подсобные хозяйства (ЛПХ), которые выращивают овощи в открытом грунте и картофель. Главным условием получения этой господдержки станет регистрация физлица в Федеральной налоговой службе в качестве самозанятого, рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа в Госдуме.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Кроме производителей овощей и картофеля, Минсельхоз также планирует субсидировать ЛПХ, которые производят молоко.

Пока конкретные меры господдержки еще разрабатываются. Но, скорее всего, речь будет идти прежде всего о субсидиях на объем производства с гектара (на литр произведенного молока соответственно).

Программу развития овощеводства в России ведомство разработало на фоне существенного роста цен на овощи "борщевого набора", который был вызван в том числе сокращением доли ЛПХ в их производстве. Другими причинами подорожания овощей стали рост затрат, увеличение спроса со стороны переработки, дефицит мощностей для хранения.

По данным Росстата, в прошлом году выращиванием сельхозпродукции в стране занималось более 20 миллионов человек, при этом около трети сельхозпродукции было выращено в ЛПХ. Первые оперативные данные прошедшей летом 2021 года сельскохозяйственной микропереписи говорят о существенных структурных сдвигах в сельскохозяйственном производстве России, отмечают в Росстате. По некоторым регионам наблюдается увеличение количества ЛПХ личных подсобных хозяйств (около 10%). По итогам прошлой сельхозпереписи (2016 год) овощей и картофеля в ЛПХ выращивалось более половины от всего объема.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Господдержка АПК

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