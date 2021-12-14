Объявлен рейтинг открытости экоинформации горно-металлургической отрасли

Рейтинг открытости экологической информации среди горнодобывающих и металлургических компаний, составленный Всемирным фондом дикой природы (WWF), возглавила компания "Полюс", сообщает пресс-служба WWF России. На втором и третьем местах расположились НЛМК и "Металлоинвест".

Если "Полюс" традиционно занимал лидирующие позиции этого рейтинга, то две другие компании из тройки лидеров такие высокие места занимают впервые. По мнению WWF России, при составлении рейтинга этого года (он основывается на данных за 2020 год) выяснилось, что горно-металлургическая отрасль в целом стала более открытой. В 2016 году только 13 компаний предоставили сведения о своей природоохранной деятельности и экологических воздействиях, а в этот раз таких было уже 23. Всего в исследовании приняли участие 39 компаний, эксперты оценили их по 25 критериям открытости.

"Общественный контроль за работой компаний особенно усилился с прошлого года, появились новые методы и технологии, - сказал руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников. - Особенно эффективно получается добиваться снижения воздействий на окружающую среду, когда бизнес ведет честный, открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами. Наш рейтинг стал одним из новых механизмов получения обратной связи для компаний отрасли". По его словам, в этот раз штрафными баллами была наказана компания "Полиметалл". Протест экологов вызвали ее действия при обустройстве Кутынского месторождения на Дальнем Востоке, в спор пришлось вмешаться прокуратуре. Вовсе покинула рейтинг компания "СДС-уголь" из-за допущенной резонансной аварии, добавил Книжников.

Рейтинг составлен при поддержке Евросоюза, познакомиться с его результатами можно на сайте WWF России.